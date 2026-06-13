Así fue la única vez que Estados Unidos y Paraguay se han enfrentado en Mundiales

La Selección de Estados Unidos debutará este viernes 12 de junio en contra de su similar de Paraguay en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un choque entre dos países que no se había dado en justas mundialistas desde hacía 96 años.

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Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO y GRATIS, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Así fue la última vez que Estados Unidos y Paraguay se enfrentaron en Copas Mundiales

Estados Unidos y Paraguay solo registran un enfrentamiento previo en Copas Mundiales y se dio en el Mundial de Uruguay 1930 en donde el equipo de las Barras y las Estrellas se quedó con una contundente victoria.

En aquel encuentro, el delantero estadounidense Bert Patenaude se convirtió en el primer jugador en conseguir un hat trick en una Copa Mundial al convertir los tres goles del cuadro estadounidense en un partido disputado en la cancha del Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay ante cerca de 18 mil espectadores.

La victoria sobre Paraguay le permitió al cuadro estadounidense asegurar la cima del Grupo 4 y avanzar a la siguiente ronda en donde se enfrentaron a Argentina cayendo en Semifinales por 6-1.

Estados Unidos buscará repetir la proeza 96 años después, pero esta vez en un contexto completamente diferente con los estadounidenses jugando como local y en un torneo que se juega con 48 selecciones.

No te pierdas la transmisión del partido entre Estados Unidos y Paraguay este viernes 12 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y completamente gratis en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de los mejores cronistas.

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