Llegó a Chivas y de inmediato fue borrado; hoy vale más de 50 millones gracias a Milito

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará en los próximos meses, y sin duda una de las escuadras favoritas a llevarse el título es Chivas no solo por el buen plantel que tiene, sino por la forma en cómo Gabriel Milito ha sacado lo mejor de sus futbolistas.

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Una muestra de lo anterior es nada más y nada menos que Daniel Aguirre, quien tras llegar a Chivas en 2024 fue completamente borrado pero que, ahora, no solo es titular en el esquema del entrenador argentino, sino que también cuenta con un valor realmente interesante en el mercado.

Daniel Aguirre, de ser borrado en Chivas a valer muchos millones

Para poner un poco de contexto, vale decir que Daniel Aguirre llegó a Chivas en julio del 2024, por lo que suma dos años en la institución. Eso sí, vale decir que sus primeros dos torneos en el club fueron por demás tristes, pues no formaba parte ni siquiera del cuadro de suplentes.

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Esta situación, sin embargo, cambió a raíz de la llegada de Gabriel Milito. El director técnico argentino no solo lo trajo de vuelta a la plantilla estelar, sino que lo convirtió en un elemento vital en su esquema táctico como central por derecha en línea de tres, lo cual valió para que este tuviera buena proyección al ataque.

Es así como Daniel Aguirre ha tenido una evolución significativa con Chivas, institución en donde llegó con un valor de 250 mil euros y que, ahora, su precio asciende a los 3 millones de euros (según Transfermarkt), lo cual habla de la evolución que ha tenido en el campo.

¿Cuántos partidos tiene Daniel Aguirre en Chivas?

A lo largo de su estadía en Chivas, Daniel Aguirre ha tenido la oportunidad de disputar un total de 2,282 minutos distribuidos en 31 encuentros. Más precisamente, en la última temporada regular disputó 16 de los 17 encuentros, sumando a su palmarés tres goles y dos asistencias.