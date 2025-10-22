ÚLTIMA HORA: Daniel Suárez firma con Spire Motorsports y da un giro a su carrera en la Nascar Cup Series

La NASCAR Cup Series se prepara para uno de sus movimientos más sonados de los últimos meses. El mexicano Daniel Suárez, ganador de dos carreras en la categoría máxima, ha firmado oficialmente con Spire Motorsports, para tomar el volante del coche número 7 a partir de la temporada 2026.

Este fichaje marca un reinicio para Suárez, que tras anunciar su salida de Trackhouse Racing tras cinco campañas completas, buscaba un nuevo impulso para materializar su potencial. Spire, por su parte, le ofrece el asiento que Justin Haley dejará libre, así como la estructura y la oportunidad de pelear nuevamente por protagonismo.

“Hace tres años a mí no me hubieran podido jalar para Spire Motorsports ni por favor, pero el equipo ha crecido tanto, ha sido un cambio increíble que el día de hoy, hace un año yo ya quería ser parte de este ascenso, cuando tu vez un tren que va hacia arriba, arriba ,te quieres subir al tren y entonces eso fue lo que paso”, mencionó Suárez en exclusiva para Azteca Deportes.

Una decisión estratégica que lo cambia todo

Suárez expresó que, al conocer el proyecto de Spire, no hubo duda: quería sumarse a ese crecimiento. Su experiencia, combinada con la ambición del equipo estadounidense, parece un matrimonio por conveniencia y necesidad. Mientras tanto, Spire ganó un piloto de recorrido que puede aportar resultados inmediatos, imagen internacional y en su caso, una base de seguidores mexicana que abre nuevos mercados.

Por si fuera poco, Spire Motorsports es parte del mismo conglomerado de Cadillac F1, lo que hará, en cierta medida, que Suárez y Checo Pérez fortalezcan su relación dentro y fuera de las pistas.

“Y algo también muy interesante es que 2 de los pilotos mexicanos más destacados el día de hoy en México vamos a estar prácticamente bajo el mismo paraguas y entonces eso va a ser entretenido, estoy seguro que, obviamente Checo y yo tenemos una gran relación y estoy seguro que en algún momento vamos a poder interactuar más de lo que hemos hecho en el pasado”, expresó.

Esta transición llega en un momento crucial: después de una temporada 2025 complicada para Suárez, esta renovación representa una segunda oportunidad para recuperar protagonismo en la Cup Series. Y lo hace con la ventaja de contar, desde ya, con un nuevo escenario y un coche que buscará subir escalones.

Su inmediato rival serán los relojes: el equipo del número 7 debe preparar todo para que, desde la Daytona 500 2026, Suárez ya esté listo para pelear de nuevo.