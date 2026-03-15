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¡SORPRESA EN INDIAN WELLS! Alcaraz cayó en semis ante Medvedev

Indian Wells se quedó sin el tricampeonato esperado y ahora apunta a una final de poder puro. Medvedev dio el golpe del torneo tras vencer a Alcaraz.

Carlos Alcaraz
|REUTERS

Escrito por: Salvador Marroquín

Indian Wells es un torneo que suele premiar la jerarquía, pero también castiga cualquier bajón de concentración. Cuando la pelota se vuelve pesada y el viento entra a la ecuación, los partidos se deciden por control mental y por quién sostiene mejor los puntos largos. En esa lógica, las semifinales dejaron un mensaje claro: aquí no sobrevive el favorito, sobrevive el que ejecuta.

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Daniil Medvedev venció a Carlos Alcaraz en semifinales de Indian Wells

Daniil Medvedev eliminó a Carlos Alcaraz en semifinales y le cortó la ruta al tricampeonato en el desierto. El ruso se impuso 6-3 y 7-6(3), con un cierre firme en el tie-break del segundo set para asegurar su lugar en la final del primer Masters 1000 del año.

El partido también tuvo un peso simbólico: Alcaraz llegaba con paso perfecto en 2026 y con la etiqueta de máximo favorito, pero Medvedev le bajó el ritmo con su plan clásico: profundidad, paciencia y defensa que desespera. La victoria, además, confirmó que el ruso sigue siendo uno de los rivales más incómodos cuando el duelo se juega en pista dura y con tensión alta.

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Daniil Medvedev enfrentará a Jannik Sinner en la final

Del otro lado del cuadro, Jannik Sinner aseguró su lugar en la final con un triunfo sólido sobre Alexander Zverev por 6-2 y 6-4, sin ceder un set en el torneo. Su camino ha sido de control absoluto, con servicio firme y un margen de error mínimo, justo el tipo de versión que convierte a Indian Wells en territorio de dominio.

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