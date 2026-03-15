¡SORPRESA EN INDIAN WELLS! Alcaraz cayó en semis ante Medvedev

Indian Wells es un torneo que suele premiar la jerarquía, pero también castiga cualquier bajón de concentración. Cuando la pelota se vuelve pesada y el viento entra a la ecuación, los partidos se deciden por control mental y por quién sostiene mejor los puntos largos. En esa lógica, las semifinales dejaron un mensaje claro: aquí no sobrevive el favorito, sobrevive el que ejecuta.

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Daniil Medvedev venció a Carlos Alcaraz en semifinales de Indian Wells

Daniil Medvedev eliminó a Carlos Alcaraz en semifinales y le cortó la ruta al tricampeonato en el desierto. El ruso se impuso 6-3 y 7-6(3), con un cierre firme en el tie-break del segundo set para asegurar su lugar en la final del primer Masters 1000 del año.

El partido también tuvo un peso simbólico: Alcaraz llegaba con paso perfecto en 2026 y con la etiqueta de máximo favorito, pero Medvedev le bajó el ritmo con su plan clásico: profundidad, paciencia y defensa que desespera. La victoria, además, confirmó que el ruso sigue siendo uno de los rivales más incómodos cuando el duelo se juega en pista dura y con tensión alta.

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Daniil Medvedev enfrentará a Jannik Sinner en la final

Del otro lado del cuadro, Jannik Sinner aseguró su lugar en la final con un triunfo sólido sobre Alexander Zverev por 6-2 y 6-4, sin ceder un set en el torneo. Su camino ha sido de control absoluto, con servicio firme y un margen de error mínimo, justo el tipo de versión que convierte a Indian Wells en territorio de dominio.

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