La HISTÓRICA lista a la que se metió Flavio Cobolli tras coronarse en Acapulco

Acapulco suele ser un torneo que mezcla espectáculo, calor y presión real: si no estás fino con el servicio y la cabeza, la semana se te va en un parpadeo. Por eso, cuando un jugador joven logra sostener el nivel hasta el domingo, el título vale doble: por la copa y por la señal que manda al circuito.

Te puede interesar: Fue diagnosticado con diabetes a los 4 años, hoy es una figura mundial en el tenis

Flavio Cobolli se metió en la lista de los jugadores más jovenes en ganar el AMT

Flavio Cobolli se coronó campeón del Abierto de Acapulco y, con eso, se convirtió en uno de los campeones más jóvenes del torneo en cancha dura, con 23 años y 9 meses. Ese registro lo mete en un grupo selecto de ganadores “jóvenes” que ya incluye a Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios y Alexander Zverev, nombres que en su momento también usaron Acapulco como trampolín de carrera.

Los campeones más jóvenes de Acapulco quedan así:



Dominic Thiem : 22 años y 5 meses (2016)

: 22 años y 5 meses (2016) Grigor Dimitrov : 22 años y 9 meses (2014)

: 22 años y 9 meses (2014) Flavio Cobolli : 23 años y 9 meses (2026)

: 23 años y 9 meses (2026) Nick Kyrgios : 23 años y 10 meses (2019)

: 23 años y 10 meses (2019) Alexander Zverev: 23 años y 11 meses (2021)



Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis

Flavio Cobolli venció a Frances Tiafoe

Cobolli aseguró el trofeo tras vencer en la final a Frances Tiafoe, en una noche donde supo manejar los momentos calientes y cerrar el partido como campeón. En el camino dejó partidos que exigieron seriedad desde el día uno. En primera ronda superó al mexicano Rodrigo Pacheco, un duelo que tenía presión extra por el ambiente y por el impulso local. Y en semifinales se impuso a Miomir Kecmanovic, una prueba dura por ritmo y consistencia, que confirmó que Cobolli no solo estaba “en buena semana”, sino que traía nivel de campeón.

Te puede interesar: El récord que alcanzó Carlos Alcaraz superando al Big 3