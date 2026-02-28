El récord de Djokovic y Federer que Carlos Alcaraz busca igualar

Después de un título de Grand Slam, el calendario no se detiene: te pone otra vez en pista y te obliga a sostener el nivel, porque el “momento” en el tenis dura poco si no lo respaldas con resultados inmediatos. En ese tramo aparece la gira de marzo, dura, rápida y cargada de presión: Indian Wells y Miami, dos torneos que pueden elevar una temporada… o desgastarla.

Carlos Alcaraz tiene la oportunidad de perseguir un “triplete” muy exclusivo: ganar el Australian Open y después los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en el mismo año. Ese doblete de Indian Wells + Miami se conoce como el Sunshine Double, y sumarlo al título de Australia convierte la meta en una hazaña todavía más selecta.

El dato histórico pone el reto en perspectiva: solo cuatro tenistas lo han conseguido en la era moderna. Pete Sampras lo logró en 1994, con títulos en Australia y después en Indian Wells y Miami; Andre Agassi lo replicó en 2001, año en el que también enlazó Indian Wells y Miami tras un gran inicio de temporada; Roger Federer lo alcanzó en 2006, y Novak Djokovic lo consiguió en 2011.

En el caso de Alcaraz, el contexto lo hace todavía más atractivo. Con el Abierto de Australia ya en la bolsa, el murciano llega a la gira estadounidense con la posibilidad de enlazar títulos grandes en superficies y condiciones que exigen potencia, defensa y paciencia para partidos largos. Y, además, con la presión positiva de la historia: si logra el doblete en el desierto y en Florida, se sentaría en una mesa donde solo hay leyendas.

