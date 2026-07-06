El dardo de la prensa argentina a México: “Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”

La derrota de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha hecho eco alrededor del mundo. A tal grado que la prensa argentina le lanzó un dardo a México tras no poder hacer valer la localía y derrotar a los ingleses en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

El Diario Olé hizo una publicación en sus redes sociales en el que hace alusión al triunfo de Argentina sobre Inglaterra durante la Copa del Mundo de 1986 donde Diego Armando Maradona convirtió el gol de la “Mano de Dios”. “Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera”, publicó el periódico argentino en sus redes sociales.

Ganarle a Inglaterra en el Azteca no es para cualquiera. pic.twitter.com/j2kgBZWYR6 — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

El conjunto inglés ha jugado tres partidos en el Estadio Azteca en Copas del Mundo y solo cayó ante Argentina. El primer duelo en dicho inmueble fue contra Paraguay en los octavos de final del México 1986 y los “Tres Leones” se impusieron 3-0 con goles de Gary Lineker y Peter Andrew Beardsley. Después, cayeron contra Maradona y la “Albiceleste”. Ahora, se impusieron a la selección azteca para ganarse un lugar entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El récord de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana ha disputado 89 partidos en el Estadio Azteca y su récord tras la derrota ante Inglaterra es de 69 triunfos, 17 empates y tres descalabros. Con esos resultados, el inmueble en el sur de la Ciudad de México era un bastión inexpugnable que fue conquistado por el conjunto inglés.

Las dos derrotas previas del combinado azteca en el ahora conocido como Estadio Ciudad de México fueron contra Costa Rica en 2001 y contra Honduras en 2013. El primer duelo fue en el marco de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA de Corea-Japón de 2002 y los ticos se impusieron con goles de Rolando Fonseca y Hernán Medford. El triunfo catracho fue conseguido en el marco del clasificatorio para Brasil 2014 los centroamericanos se impusieron con tantos de Jerry Bengston y de Carlos Costly.