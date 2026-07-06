¡DESGARRADOR! La última frase de Javier Aguirre como entrenador de México

Javier Aguirre concedió su última conferencia de prensa como director técnico de la Selección Mexicana y adelantó su retiro asegurando que era momento de dar un paso al costado para dejar el camino libre a Rafael Márquez y su equipo y se retiró de la sala de prensa con una frase desgarradora.

Te puede interesar: Edson Álvarez, desconsolado tras la derrota de México: “estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro”

México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

Javier Aguirre se responsabiliza de la derrota de México ante Inglaterra

México tuvo sobre las cuerdas a una potencia del mundo como Inglaterra, pero la jerarquía de los ingleses se impuso y con dos goles de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane se inclinó la balanza en favor de los europeos.

Al final del partido, el técnico nacional concedió su última conferencia de prensa en donde se responsabilizó por la derrota y asumió la culpa de la caída de México esta noche ante el combinado de los Tres Leones.

"Íbamos bien, con paso perfecto, dominando al rival, haciendo buenas cosas, defendiendo bien y hoy contra un rival que es cuarto del mundo, con una excelente liga, con un valor de mercado espeluznante, con jugadores en grandes equipos pues cometimos un par de errores que no habíamos cometido en el pasado... Nos castigaron, un equipo como estos te demuestra por que ellos son cuatro (del ranking FIFA), es así porque nos falta saber no equivocarse en los momentos clave. Los jugadores son los que ganan los partidos y el entrenador el que los pierde y hoy yo perdí el partido", sentenció Aguirre en la conferencia antes de levantarse de la sala y retirarse.

Te puede interesar: México pierde uno de sus más grandes mitos jugando en la cancha del Estadio Ciudad de México