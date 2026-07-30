El dato demoledor: Club América es ampliamente favorito contra Santos por este motivo

Club América enfrentará a Santos Laguna este domingo en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 3 del Apertura 2026. Aunque ambos buscan sumar puntos importantes, existe un dato que respalda claramente al conjunto azulcrema cuando recibe a los laguneros. Además, se puede ir al Estadio Banorte con boletos más baratos.

Después de iniciar el torneo con una victoria y un empate en la Liga BBVA MX, el equipo de Guillermo Almada —que tomó una curiosa decisión para la Leagues Cup— intentará mantener su buen paso en casa. Del otro lado estará un Santos, que todavía no ha conseguido puntos en el torneo y que además carga con una racha negativa en este enfrentamiento.

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Club América tiene una racha que ilusiona a su afición ante Santos

Las Águilas acumulan 7 partidos consecutivos sin perder ante Santos Laguna en la Liga MX jugando como local en el Estadio Azteca (ahora Banorte). La última victoria del conjunto lagunero en la cancha del América ocurrió en el Apertura 2019, cuando se impuso por marcador de 2-1.

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Desde entonces, los antecedentes favorecen ampliamente al conjunto azulcrema, que ha convertido este duelo en uno de los más dominados cuando juega frente a su afición.

Los últimos resultados favorecen al América

Durante esa racha, América ha conseguido resultados contundentes frente a Santos como local. Estos números explican por qué las Águilas llegan como favoritas para quedarse con los tres puntos en esta jornada. La estadística de últimos enfrentamientos en el Estadio Banorte es la siguiente:

Apertura 2025: América 3-0 Santos.

Apertura 2024: América 3-0 Santos.

Apertura 2023: América 4-3 Santos.

Apertura 2022: América 3-3 Santos.

Apertura 2021: América 2-1 Santos.

Apertura 2020: América 3-1 Santos.

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América y Santos viven momentos distintos

El conjunto de Coapa comenzó el Apertura 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Querétaro y empató 1-1 frente a Atlante. En cambio, Santos Laguna perdió 3-2 contra Rayados de Monterrey y 1-0 ante Atlas. Además, con su historial desfavorable en la casa del América, el equipo lagunero buscará romper una racha que se mantiene desde hace siete años.

