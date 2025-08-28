El dato que ilusiona a Renata Zarazúa en el US Open 2025

La emoción al hacer historia. Una de las hazañas más grandes del ‘deporte blanco’ mexicano ya tiene nombre: Renata Zarazúa. Sus lágrimas al final lo dicen todo.

En la cancha central del US Open, con la bandera en el corazón, consiguió el mejor triunfo para el tenis nacional en décadas al eliminar a la sexta sembrada del US Open, Madison Keys. Así se convirtió en la primera raqueta nacional en vencer a una top 10 del mundo.

¡Renata Zarazúa hace historia! Victoria legendaria en el US Open 2025

!México ya tiene nueva heroína en el US Open 2025!

“Soy un poco, ya sabes, bajita, así que al llegar aquí pensé: '¡dios mío, esto es enorme!’ pero traté de enfocarme en la cancha, básicamente. A veces terminaba muy atrás porque la cancha era un poco grande, pero simplemente traté de adaptarme y disfrutarlo un poco”, dijo la raqueta nacional.

Renata llegó al estadio haciendo historia. Con su presencia en la cancha central del us open, completó un ciclo nunca antes logrado por una jugadora mexicana, disputar partidos en las cuatro canchas centrales de los grand slams: Australia, Roland garros, Wimbledon y US Open.

Zarazúa tiene viento a favor

Las buenas noticias no se detienen, hay un dato que hace ilusionar a todo México. En segunda ronda, enfrentará a la francesa Diane Parry, contra quien Renata tiene un historial favorable de 2-0. La ilusión crece y México quiere seguir soñando.

“Tuve a algunos de los tenistas mexicanos de dobles animándome, así que tratamos de dar lo mejor de nosotros. Pero sí, definitivamente pude escuchar algunos aplausos mexicanos, así que sí, eso fue muy agradable. Estaba muy nerviosa antes de entrar. Cuando me levanté tenía muchas ganas de llorar, sentía mucho miedo de salir y nunca me había pasado algo así. Le hablé a mi mamá, no quería entrar a la cancha”, sentenció la mexicana.

El US Open 2025 quedará marcado en el libro de hazañas del ‘deporte blanco’ mexicano.

