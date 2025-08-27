¡La mexicana que llena de orgullo al país con un resultado inesperado!

La mexicana Renata Zarazúa avanzó a la segunda ronda del US Open, luego de derrotar a la estadounidense Medison Keys sexta sembrada en el torneo y ganadora de un Grand Slam.

Te puede interesar: ¡Una millonada! Cuánto se llevó Renata Zarazúa tras su victoria en el US Open

Zarazúa se llevó el partido en 3 sets, la nacida en la Ciudad de México supo volver luego de perder el primero por 6(10)-7. Sin embargo, se llevó la victoria en los dos siguientes sets con un marcador de 7-6(3) y 7-5, el juego duró aproximadamente 3 horas.

¡Renata Zarazúa hace historia! Victoria legendaria en el US Open 2025

El primer triunfo de Renata Zarazúa ante una top 10

Esta victoria se convierte en el primer triunfo de la mexicana ante una Top 10. Es la salida más temprana de la estaudounidense desde 2022, donde también cayó en primera ronda.

Ahora la capitalina se verá las caras ante la francesa Diane Parry 107 del mundo, quien viene de vencer en 2 sets a la Petra Kvitová. El historial esta a favor de la mexicana ya que llega con récord de 2-0 ante la europea. Con esta victoria Zarazúa igualó su mejor resultado en el torneo, cuando cayó en segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Te puede interesar: VIDEO: Mayar Sherif, la tenista que “dobla su mano” para controlar su raqueta; imágenes sensibles