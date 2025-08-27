Renata Zarazúa: ella es la tenista mexicana que destrozó a todos en el Us Open, ¿cuándo vuelve a jugar?

Renata Zarazúa es la nueva sensación del tenis mexicano. El país vive momentos de gloria con diferentes atletas en diversas disciplinas y la originaria de la Ciudad de México está dejando la bandera en lo alto. Después de vencer a Madison Keys en la primera ronda del US Open en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 5-7 , se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una top diez mundial en los últimos 30 años. Este jueves se verá las caras ante la francesa Diane Parry (el horario está por confirmarse).

Renata Zarazúa tiene 27 años de edad, es originaria de la Ciudad de México (CDMX) y tiene una trayectoria de 10 años como tenista profesional, pues debutó en 2015. Es diestra y el récord de su carrera es de 211 triunfos y 179 derrotas en dobles. La victoria que consiguió sobre la estadounidense Madison Keys no solamente la metió al libro de historia del deporte mexicano o la hizo avanzar a la segunda ronda, sino que también le hizo ganar una fuerte suma de billetes verdes.

“Estaba muy nerviosa, tenía muchas ganas de llorar, miedo de salir ¿cómo ese miedo lo voy a transformar? Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando. No quería salir a la cancha, luego dije ‘tienes que ser una profesional salir y dar todo’”, declaró Zarazúa, con ESPN, al termino de su triunfo histórico en US Open 2025.

Renata Zarazúa y una carrera en ascenso en el tenis mundial

En México es complicado ver deportistas que no sean futbolistas que comiencen a sobresalir. En los recientes años eso ha cambiado y ahora más atletas de otras disciplinas que dan la cara por el país que los del balompié. Renata Zarazúa es un gran ejemplo de querer salir adelante y tener un desarrollo con mucha disciplina.

Zarazúa suma 375 triunfos y 282 derrotas en individual. Ocupa el lugar 75 del ránking actualmente y su mejor lugar fue en noviembre de 2024 cuando llegó a estar en el sitio 51. Dentro de sus logros está el avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, en Roland Garros y dos ocasiones en el Abierto de Estados Unidos. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. Suma seis títulos de la Federación Internacional de Tenis.