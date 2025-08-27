deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Renata Zarazúa: ella es la tenista mexicana que destrozó a todos en el Us Open, ¿cuándo vuelve a jugar?

Renata Zarazúa es la sensación del tenis en mexicano después de romper una mala racha que duró 30 años y en el US Open escribió una nueva historia

Renata Zarazúa quiere seguir haciendo historia en el tenis mundial y volver a avanzar en el US Open.
Foto: Instagram y Canva
Renata Zarazúa quiere seguir haciendo historia en el tenis mundial y volver a avanzar en el US Open.
Antonio Hernández
Otros Deportes
Compartir

Renata Zarazúa es la nueva sensación del tenis mexicano. El país vive momentos de gloria con diferentes atletas en diversas disciplinas y la originaria de la Ciudad de México está dejando la bandera en lo alto. Después de vencer a Madison Keys en la primera ronda del US Open en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 5-7 , se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una top diez mundial en los últimos 30 años. Este jueves se verá las caras ante la francesa Diane Parry (el horario está por confirmarse).

Renata Zarazúa tiene 27 años de edad, es originaria de la Ciudad de México (CDMX) y tiene una trayectoria de 10 años como tenista profesional, pues debutó en 2015. Es diestra y el récord de su carrera es de 211 triunfos y 179 derrotas en dobles. La victoria que consiguió sobre la estadounidense Madison Keys no solamente la metió al libro de historia del deporte mexicano o la hizo avanzar a la segunda ronda, sino que también le hizo ganar una fuerte suma de billetes verdes.

Renata Zarazua

“Estaba muy nerviosa, tenía muchas ganas de llorar, miedo de salir ¿cómo ese miedo lo voy a transformar? Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando. No quería salir a la cancha, luego dije ‘tienes que ser una profesional salir y dar todo’”, declaró Zarazúa, con ESPN, al termino de su triunfo histórico en US Open 2025.

También te puede interesar:

Renata Zarazúa y una carrera en ascenso en el tenis mundial

En México es complicado ver deportistas que no sean futbolistas que comiencen a sobresalir. En los recientes años eso ha cambiado y ahora más atletas de otras disciplinas que dan la cara por el país que los del balompié. Renata Zarazúa es un gran ejemplo de querer salir adelante y tener un desarrollo con mucha disciplina.

Zarazúa suma 375 triunfos y 282 derrotas en individual. Ocupa el lugar 75 del ránking actualmente y su mejor lugar fue en noviembre de 2024 cuando llegó a estar en el sitio 51. Dentro de sus logros está el avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, en Roland Garros y dos ocasiones en el Abierto de Estados Unidos. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. Suma seis títulos de la Federación Internacional de Tenis.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×