Costa de Marfil anuncia a sus 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
Con 26 jugadores que militan en diferentes Ligas en su mayoría de Europa, Costa de Marfil presenta su lista final de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
Emerse Fae, entrenador de Costa de Marfil ha anunciado este viernes a sus 26 jugadores convocados para enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arranca el 11 de junio. Su listado que ya se puede apreciar en redes sociales, luce desafiante con la gran mayoría jugando en diferentes Ligas de Europa.
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Cuatro jugadores militan en Turquía y otros cuatro están en el futbol de Francia; en Bélgica, Italia, Inglaterra y Portugal también hay representantes, por lo que el nivel de este equipo tiene con qué competir en la justa veraniega.
Los nombres tal vez no resuenan tanto, pero los equipos a los que pertenecen, sumado al físico y hambre de triunfo colocan a Costa de Marfil como un serio contendiente en el Grupo E, donde se medirán ante Ecuador, Alemania y Curazao.
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El sector E, podría definirse con Alemania y los marfileños avanzando, aunque Ecuador no se puede descartar de tajo; Curazao que llega procedente de la Concacaf parece que tendrá tres juegos muy duros pero históricos.
En la lista destacan Yan Diomande de Leipzig, extremo izquierdo de 75 millones de euros; Amad Diallo del United con valor de 50 mde y Evan Ddicka con valor de 35 mde, entre otros.
Esta es la convocatoria de 26 futbolista de Costa de Marfil para el Mundial del 2026
Arqueros
- Yahia Fofana: Çaykur Rizespor (Turquía)
- Mohamed Koné: Charleroi (Bélgica)
- Alban Lafont: Panathinaikos (Grecia)
Defensas
- Emmanuel Agbadou: Beşiktaş (Turquía)
- Clement Akpa: AJ Auxerre (Francia)
- Ousmane Diomande: Sporting CP (Portugal)
- Guela Doue: RC Strasbourg (Francia)
- Ghislain Konan: Gil Vicente FC (Portugal)
- Odilon Kossounou: Atalanta (Italia)
- Evan Ndicka: AS Roma (Italia)
- Wilfried Singo: Galatasaray (Turquía)
Mediocampistas
- Seko Fofana: FC Porto (Portugal)
- Parfait Guiagon: Charleroi (Bélgica)
- Christ Inai Oulaï: Trabzonspor (Turquía)
- Franck Kessie: Al-Ahli (Arabia Saudita)
- Ibrahim Sangare: Nottingham Forest (Inglaterra)
- Jean-Mickaël Seri: Maribor (Eslovenia)
Delanteros
- Simon Adingra: AS Mónaco (Francia)
- Ange-Yoan Bonny: Parma (Italia)
- Amad Diallo: Manchester United (Inglaterra)
- Oumar Diakite: Stade de Reims (Francia)
- Evann Guessand: Crystal Palace (Inglaterra)
- Nicolas Pepe: Villarreal CF (España)
- Bazoumana Toure: Hoffenheim (Alemania)
- Elye Wahi: Niza (Francia)
- Yan Diomande (Leipzig)
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