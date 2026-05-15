Curtois, Lukaku y De Bruyne lideran lista final de 26 jugadores de Bélgica, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El entrenador de la Selección de Bélgica, Rudi García anunció este viernes su lista de 26 convocados para enfrentar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, listado que está encabezado por sus figuras Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Bélgica, que desea sacudirse el trago tan amargo que fue Qatar 2022 quedando eliminado en fase de grupos, ahora tiene en la mira un Grupo G en el que se medirá ante Egipto, Irán y Australia para buscar avanzar y llegar lejos.

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The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026

Las ausencias polémicas de Bélgica en su lista final de 26 jugadores

En Bélgica también se ha despertado la polémica por sus convocados y las ausencias, destacando el futuro a la ofensiva, pues Mika Godts no ha entrado en la lista de 26 jugadores.

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Con 20 años, una gran temporada con e Ajax y en forma física el atacante no fue considerado y los aficionados lo han manifestado en reacciones ante la lista.

Otra ausencia es la de Lois Openda, delantero de la Juventus.

Lukaku, convocado pese a la inactividad y se justifica su llamado

Rudi Garcia, timonel de Bélgica acotó que el tema de Lukaku es especial, pues está sin lesiones, fue fuera de forma en este punto, por lo que hay mucho que trabajar, pero recalcó lo clave que es en el grupo como goleador con 89 tantos en 124 partidos.

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Lista final de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Sanne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Portugal), Kony De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort), Maxim De Cuyper (Brighton)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Club Brujas)

Delanteros: Romelu Lukaku (Nápoles), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Diego Moreira (Estrasburgo), Matías Fernández-Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (AC Milan)