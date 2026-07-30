La HORA EXACTA para ver el México vs Venezuela, por la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La espera terminó para el futbol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La Selección Mexicana Sub-23 arranca oficialmente su camino en la fase de grupos para defender su hegemonía regional, midiéndose mano a mano en un duelo de alto calibre ante el combinado de Venezuela.

Si no te quieres perder el pitazo inicial de este vibrante encuentro, aquí te compartimos el desglose completo de horarios y dónde seguir la transmisión en vivo.

La HORA EXACTA del partido México vs Venezuela (Jueves 30 de julio)

El silbatazo inicial está pactado para arrancar de forma puntual a las 14:00 horas (2:00 p. m.).

Dependiendo del lugar de la República Mexicana o Latinoamérica donde te encuentres, repasa los horarios según tu zona:

Tiempo del Centro de México (CDMX / CTM): 14:00 hrs (2:00 p. m.)

14:00 hrs (2:00 p. m.) Tiempo del Pacífico (Sinaloa, Sonora): 13:00 hrs (1:00 p. m.)

13:00 hrs (1:00 p. m.) Tiempo del Noroeste (Baja California): 12:00 hrs (12:00 p. m.)

12:00 hrs (12:00 p. m.) Hora local en República Dominicana (Santo Domingo): 16:00 hrs (4:00 p. m.)

16:00 hrs (4:00 p. m.) Hora local en Venezuela (Caracas): 16:00 hrs (4:00 p. m.)

El conjunto azteca llega con el objetivo claro de obtener los primeros tres puntos dentro del grupo para tomar ventaja tempranera y dar tranquilidad en el arranque del certamen. Frente a ellos estará un equipo venezolano caracterizado por su despliegue físico y su contundencia en las transiciones rápidas.

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