David Medrano predice el tiempo que jugará Memo Ochoa vs República Checa en el Mundial 2026

La Selección de México buscará ganar por primera vez en su historia sus tres partidos de la Fase de Grupos cuando se enfrente este miércoles 24 de junio a su similar de Chequia en duelo de la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un encuentro en donde Memo Ochoa podría tener minutos de actividad.

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Memo Ochoa podría tener minutos de juego en el partido ante Chequia

Memo Ochoa ya es histórico tras acudir a seis Copas Mundiales con la Selección Mexicana y buscará sumar minutos de juego este miércoles cuando el conjunto Azteca se enfrente a su similar de Chequia en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Sin embargo, el guardameta mexicano no sería titular y, de acuerdo con David Medrano, analista de TV Azteca, Ochoa disputaría cerca de 10 minutos para rendir un homenaje a su longeva carrera.

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El Vasco quiere hacer historia y ganar sus 3 partidos en la primera etapa, sería la primera vez que esto sucede 🔥#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/YrL9pS7NzG — Los Protagonistas (@losprota) June 24, 2026

"Lo de Ochoa está más encaminado a que pueda tener 10 o 15 minutos en la recta final del partido, porque el trámite del partido no se presta para Ochoa porque República Checa se la pasa tirando centro al área, el futbol largo, saques de banda al área y tú necesitas un portero salidor y el arquero salidor es Rangel y la virtud de Ochoa es en la raya", declaró Medrano en Los Protagonistas.

De jugar, Ochoa se convertiría en el primer portero mexicano en disputar cuatro Copas Mundiales y participar en seis dejando un legado que parece imposible de superar.

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