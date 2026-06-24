DT de Escocia le manda contundente mensaje a México: ''Nos gustaría enfrentarlos’’

La Selección Mexicana de Futbol ya espera rival en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Escocia es uno de los combinados que se perfila en el horizonte para citarse en el Estadio Ciudad de México. A pesar de que aún faltan muchos resultados por saberse, no suena nada descabellado que los británicos tengan que visitar nuestro país y verse las caras con los pupilos de Javier Aguirre para definir a un invitado a los octavos de final.

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Antes de enfrentar al combinado brasileño el día de mañana a las 4:00 pm en Miami, el director técnico de Escocia; Steve Clarke habló en conferencia de prensa y le mandó un mensaje a la Selección Mexicana: “Nos gustaría enfrentar a México, pero primero debemos de calificar. Debemos pasar a la siguiente etapa”, destacó el británico.

De momento, Escocia es tercer lugar de su grupo con tres unidades gracias a su triunfo contra Haití en la primera fecha y según el esquema de la BBC, es el rival que más posibilidades tiene que enfrentar a México. En segundo lugar, se encuentra Cabo Verde y también no se puede descartar a Ecuador.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

