DT de Escocia le manda contundente mensaje a México: ''Nos gustaría enfrentarlos’’
Steve Clarke aseguró que estaría feliz de enfrentar al combinado nacional en la ronda de 16avos de final en el Estadio Ciudad de México.
La Selección Mexicana de Futbol ya espera rival en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Escocia es uno de los combinados que se perfila en el horizonte para citarse en el Estadio Ciudad de México. A pesar de que aún faltan muchos resultados por saberse, no suena nada descabellado que los británicos tengan que visitar nuestro país y verse las caras con los pupilos de Javier Aguirre para definir a un invitado a los octavos de final.
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Antes de enfrentar al combinado brasileño el día de mañana a las 4:00 pm en Miami, el director técnico de Escocia; Steve Clarke habló en conferencia de prensa y le mandó un mensaje a la Selección Mexicana: “Nos gustaría enfrentar a México, pero primero debemos de calificar. Debemos pasar a la siguiente etapa”, destacó el británico.
De momento, Escocia es tercer lugar de su grupo con tres unidades gracias a su triunfo contra Haití en la primera fecha y según el esquema de la BBC, es el rival que más posibilidades tiene que enfrentar a México. En segundo lugar, se encuentra Cabo Verde y también no se puede descartar a Ecuador.
México vs Chequia por TV Azteca Deportes
Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.