El fuerte mensaje de Domènec Torrent tras la derrota de Rayados en el Clásico Regio

El exentrenador de Rayados de Monterrey, Domènec Torrent, reaccionó en redes sociales tras la derrota 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio con un mensaje cargado de reflexión y honestidad. Citando a Viktor Frankl, el técnico catalán defendió la integridad por encima de la popularidad, en medio de una etapa marcada por números discretos en el Torneo Clausura 2026.

¿Qué publicó Domènec Torrent en sus redes sociales?

Luego del gol del francés André-Pierre Gignac que definió el Clásico Regio, Torrent compartió en sus redes sociales la frase:

“La honestidad no siempre nos hará populares, pero siempre nos hará íntegros. Puedes perder amigos por decir la verdad, pero nunca perderás tu dignidad. Los que mienten ganan aplausos temporales: los honestos ganan respeto eterno”.

El mensaje, atribuido a Viktor Frankl (neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco), fue interpretado como una respuesta a las críticas que recibió por el desempeño del equipo y como una defensa de su estilo de liderazgo.

¿Cuáles fueron los números de Torrent en el Clausura 2026?

La gestión de Domènec Torrent en Monterrey fue complicada. Según los registros del torneo:

Posición en la tabla: 9º lugar al momento de su salida.

9º lugar al momento de su salida. Partidos dirigidos: 8 jornadas del Clausura 2026.

8 jornadas del Clausura 2026. Resultados: 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Último encuentro: derrota 2-0 ante Cruz Azul.

derrota 2-0 ante Cruz Azul. Balance ofensivo: ataque irregular, con apenas 10 goles anotados.

ataque irregular, con apenas 10 goles anotados. Defensiva: 9 goles recibidos, mostrando fragilidad en momentos clave.

El mensaje de Torrent refleja un intento de reivindicar su paso por Monterrey desde la perspectiva de la honestidad y la integridad personal. Sin embargo, los números no respaldaron su proyecto: Rayados, con una de las plantillas más poderosas de la Liga BBVA MX, quedó lejos de las expectativas.

La derrota ante Cruz Azul en casa, sumada a la irregularidad en el Clausura 2026, terminó por sellar su salida. Su publicación deja entrever que, más allá de los resultados, buscó mantener principios firmes, aunque estos no bastaron para sostenerlo en un entorno tan exigente como el futbol regiomontano.

