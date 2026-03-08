Mientras Durdevic alarga su sequía en Rayados, Berterame brilla y es premiado en la MLS

Uros Durdevic fue el encargado de reemplazar a Germán Berterame en Rayados, pero hasta ahora, su rendimiento no ha dado resultados. El experimentado delantero lleva 7 juegos disputados con Monterrey y, hasta la fecha, no ha conseguido marcar ni asistir a sus compañeros. En el duelo ante Tigres por el Clásico Regio del Clausura 2026 firmó una actuación decepcionante, mientras que el ahora artillero de Inter Miami recibió un premio en la MLS.

Berterame fue escogido como el ‘Icon of the Match’ luego de la victoria del Inter Miami ante DC United por 2-1 en la tercera jornada de la liga estadounidense. Si bien es cierto que el naturalizado mexicano no marcó ni asistió durante el partido, fue clave para iniciar la jugada en el primer gol de Las Garzas que tendría como protagonista a Rodrigo De Paul, quien clavó el balón en la escuadra derecha del portero rival.

Germán Berterame recibió el ‘Icon of the Match’ en Inter Miami|Crédito: Inter Miami / X

El delantero con pasado en Rayados presionó a la defensa rival cerca del área y se quedó con el esférico. Rápidamente, eludió a uno de los defensores y descargó hacia Telasco Segovia, quien luego dejaría a De Paul completamente solo para que el argentino marcara el primer tanto del encuentro. Posteriormente, el Lionel Messi estiraría la ventaja, aunque DC United se quedó cerca de obtener el empate en los minutos finales.

De esta manera, ‘Berte’ mostró su rápida adaptación a la MLS, donde rápidamente se ha posicionado como uno de los baluartes más importantes del ataque del Inter Miami. Ahora, el delantero se quedó con el premio de ‘Icon of the Match’, el cual suele ser un galardón obtenido por Messi. En este caso, el mexicano se quedó con todos los focos al haberlo conseguido en el reciente juego en el M&T Bank Stadium.

Rayados aún no encuentra a su goleador

Durdevic aún no ha demostrado ser ni siquiera la sombra de Berterame. En sus primeros 7 juegos no ha sumado goles ni asistencias. De acuerdo a la información que comparte el usuario Goles y Cifras, el atacante de 32 años acumula 5 tiros a gol, 8 tiros desviados y 534 minutos de juego desde su llegada desde Atlas. Mientras que Berterame brilla en la MLS, su reemplazo no termina de encajar en el esquema de Nicolás Sánchez.