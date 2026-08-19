David Medrano revela que un equipo dará de BAJA a uno de sus jugadores en el Apertura 2026

Este martes 18 de agosto del 2026, David Medrano reveló que un equipo tendrá que dar de BAJA a uno de sus jugadores en pleno Apertura 2026.

Atlas debe de dar de baja a un futbolista

Medrano explicó que Adonis Frías es un nuevo refuerzo que tendrá el Atlas para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero con su llegada deben de dar de baja a uno de sus futbolistas extranjeros para que pueda ser inscrito en el equipo, por lo que los rojinegros deben de vender, ceder o tener a un futbolista extranjero sin jugar y con un sueldo alto.

"Gusta saludarlos, le sobra uno. Con la contratación de Adonis Frías, Atlas tiene a 10 extranjeros. Los 9 que ya están registrados y Adonis Frías, por lo tanto, para darle lugar al recién contratado, deben de dar de baja a un futbolista. Imposible pensar en los que acaban de llegar, tienen que ser los que ya estaban en la institución, Ferrareis o cualquier de los centrales."

LES SOBRA UNO

Atlas tendrá que dar de baja a uno de sus 9 extranjeros para poder registrar a Adonis Frías. pic.twitter.com/VBAL6wGj4v — david medrano felix (@medranoazteca) August 18, 2026

El jugador que saldría para dejarle su lugar Adonis Frías

Medrano explicó que con la llegada de Adonis, el equipo debe de tener una salida de algun futbolista de otra nacionalidad y la opción más cercana es Rodrigo Schlegel pero se espera que en las próximas horas se confirmaría al jugador que saldría del club.

Medrano agregó: "Todo apunta que sería Rodrigo Schlegel el hombre que estaría causando baja para dejarle su lugar a Adonis Frías. Adonis es un jugador que conoce bien a Crespo, lo tuvo en Defensa y Justicia en el futbol argentino y por eso recomendó su contratación. Aparte Atlas tiene para esa posición ya a Sánchez Purata, también lo trajeron para este mercado. Cuestión de horas para que se conozca quién dejará su lugar para que llegue Adonis".