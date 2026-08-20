David Medrano revela el equipo que quiere fichar a Brian Gutiérrez

Este miércoles 19 de agosto del 2026, Chivas se volvió tendencia en las redes sociales tras confirmarse la salida de Armando González y el interes de un equipo por Brian Gutiérrez.

David Medrano confirmó en sus redes sociales que Brian Gutiérrez tiene el interés de un equipo de la MLS y podría terminar saliendo en el Apertura 2026.

El equipo que quiere a Brian Gutiérrez

Medrano explicó que el equipo del New York Red Bulls tiene un interés en poder fichar a Brian Gutiérrez. El representante estuvo en Guadalajara para hablar con la directiva y poder contratarlo.

"LO QUIEREN

El Red Bull tiene interés en Brian Gutiérrez. El representante estuvo en Guadalajara para hablar con la directiva".

LO QUIEREN

El Red Bull tiene interés en Brian Gutiérrez. El representante estuvo em Guadalajara para hablar con la directiva. pic.twitter.com/MUjOS9ZaXO — david medrano felix (@medranoazteca) August 19, 2026

Brian es un jugador con gran experiencia en la MLS al tener una etapa con el Chicago, club en el que dejó 164 partidos, marcó 21 goles y dio 25 asistencias en un total de 10,173 minutos en el terreno de juego.

Con Chivas y la Selección Mexicana ha demostrado su mejor nivel, por lo que se ha despertado el interes de diferentes equipos por poder hacerse de sus servicios.

Los números de Brian en Chivas

Chivas ha logrado disputar un total de 24 encuentros en los que ha marcado 2 gole sy ha dado 2 asistencias en un total de 1,323 minutos en el terreno de juego.