Mientras Memo Ochoa hizo el oso, este es el otro portero que se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo Ochoa mantiene vivo su deseo de disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA, pero su presente futbolístico no está en sintonía. El guardameta mexicano viene de tener una actuación para el olvido con el AEL Limassol en la Copa de Chipre, habiendo concedido dos errores garrafales que conllevaron a la eliminación de su equipo. En este sentido, Javier Aguirre estaría planificando incluir a un nuevo portero en la convocatoria de México.

Con 40 años, el ‘Memo’ Ochoa buscó mantener ritmo dentro del futbol europeo, pero está lejos de su mejor versión bajo los tres palos. Debido a su pésimo rendimiento contra Pafos, su equipo quedó fuera en semifinales del torneo y, con la temporada ya finalizada, esperará por el llamado del ‘Vasco’ Aguirre a la Selección Mexicana. Sin embargo, un arquero de la Liga BBVA MX se habría metido en la disputa.

|Guillermo Ochoa

Javier Aguirre planea convocar a un portero de la Liga BBVA MX

Diversos reportes indican que Antonio Rodríguez, actual portero de Xolos de Tijuana, recibirá el llamado de Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana para la última concentración previo al inicio del Mundial 2026. El experimentado guardameta podría meterse a la lista final en el último momento y así desplazar al ‘Memo’ Ochoa, dejándolo sin la posibilidad de jugar su sexta Copa del Mundo.

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De todos modos, no se ha revelado si Ochoa se quedará fuera de la lista. No obstante, es sabido que Raúl ‘Tala’ Rangel es el arquero predilecto del ‘Vasco’ y que Carlos Acevedo era otro de los nombres habituales en sus convocatorias. En este sentido, el rumor sobre la posible salida del ‘Memo’ de la Selección Mexicana comienza a ser cada vez más grande, sobre todo por los fallos que ha tenido en este último tiempo.

Toño Rodríguez es el portero con más atajadas en el Clausura 2026|Crédito: Antonio Rodríguez / IG

“No lo descartemos todavía porque tuvo un llamado. El ‘Vasco’ habló con él para decirle que estaba dentro de los cinco porteros que están siendo analizados para la Copa del Mundo y lamentablemente pasó lo de Malagón, entonces ya son cuatro para que vayan tres”, era lo que mencionaba Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, hace un mes.

Antonio Rodríguez es respaldado por sus números

‘Toño’ Rodríguez está teniendo una temporada a la altura en Tijuana. Suma 35 partidos jugados siendo titular en 34 de ellos. Además, acumula 3,100 minutos jugados, 12 porterías a cero y dos penales atajados, números que han llamado la atención del seleccionador Aguirre.

Cabe resaltar que la última aparición del portero de 33 años con la Selección Mexicana fue en el año 2023 cuando el equipo nacional se enfrentó a Colombia. También formó parte de la plantilla que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora, tres años más tarde desde su último partido, podría volver a representar a nuestro país.

