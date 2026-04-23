Lo convocaron a la Selección Mexicana y dijo que NO: prefirió cederle su lugar a otros jugadores

En la Selección Mexicana hay casos de futbolistas que deciden decirle que no, debido a que ya no están en la edad de representar al país al máximo nivel, como lo es un jugador del América, así como en su momento fueron Oribe Peralta y José de Jesús Corona, quienes prefirieron ceder su lugar a jugadores más jóvenes. Sin embargo, hay otros que se resisten, como es el caso de Memo Ochoa, que cometió 2 errores que ponen en duda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jonathan Dos Santos fue el jugador que le dijo que no a México en 2024, cuando el entonces entrenador del tricolor, Jaime Lozano, habló con él para convocarlo, según informó el periodista Juan Carlos Zúñiga. El motivo, ya que el mediocampista consideró que su momento había pasado en la selección, la cual fue goleada 5-1 en prestigioso torneo: se va con más descalabros que victorias.

Jona le dijo que no a México cuando Jaime Lozano lo quiso convocar en 2024.|Club América

El jugador de casi 36 años renunció al combinado tricolor, ya que consideró que no iba a llegar a la Copa Mundial 2026, pese a que en ese entonces, cuando recibió el llamado de “Jimmy”, estaba en su último prime al conseguir un tricampeonato con las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria de Jonathan Dos Santos con la Selección Mexicana

Jona nació en México, pero es hijo de un futbolista brasileño que marcó época en el futbol mexicano. Comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Barcelona, al igual que su hermano Giovani, y a muy corta edad comenzó a representar a la selección en categorías menores.

https://x.com/JC_Zuniga/status/2047101292959445091?s=20

Para el Mundial de Sudáfrica 2010 se quedó a un paso de formar parte de los 23 convocados, ya que en la lista final Javier Aguirre lo cortó, lo que causó molestias de la familia Dos Santos. Pese a ello, siguió su carrera con la mira puesta en Brasil 2014, pero de nueva cuenta quedó fuera.

El menor de los Dos Santos tuvo una lesión de rodilla, lo que mermó su nivel de juego, por lo que no fue convocado. Fue hasta 4 años después que el futbol le hizo justicia al disputar su primer mundial junto a su hermano en Rusia 2018.