José Mourinho da un paso más hacia el Real Madrid, que ha pagado cerca de 141 MILLONES por el entrenador al Benfica

El entrenador José Mourinho tienen un inminente regreso al Real Madrid y en tanto cierran su contratación se ha filtrado el periodo de este vínculo con los merengues así como el monto que le ha pagado al Benfica por llevarse al timonel portugués.

Los Merengues viven uno de los momentos con más crítica en muchos años recientes, y entre peleas a golpes, comentarios diversos y polémicos con los medios de comunicación y un equipo que estaría dividido en bandos, necesitan quien ponga orden y coloque a los jugadores en su lugar.

Mourinho quizás sea la solución.

Sumado a su personalidad tiene una trayectoria importante en el balompié mundial y hace cerca de una década ya estuvo sentado en ese banquillo y tuvo a figuras a su cargo. Su capacidad como entrenador, estratega y técnico no están en duda aunque tampoco el éxito lo ha acompañado en sus últimos proyectos.

Hace unos meses dirigía en Turquía al Fenerbahce, luego diferencias le dejó como consecuencia su salida pero con un pago millonario y en días el Benfica lo firmó, lo que además le agradó por volver a casa, a su país.

Ni un año en Benfica ahora se le presenta esta chance de ir al equipo más famoso del mundo y más ganador de Champions League.

Tres años, ligan a Mourinho con el Benfica

El timonel José Mourinho tendrá entonces tres años firmados con el conjunto del Real Madrid de acuerdo a lo que expone el periodista Fabrizio Romano.

Real Madrid libera a Mourinho pagándole al Benfica

El conjunto del Real Madrid ahora también se filtra, le ha pagado al Benfica la suma de 7 millones de euros algo cercano a los 141 millones de pesos, para poder tener al portugués Mourinho en sus filas. La apuesta no es menor pero el Real Madrid en ese sentido tiene un presupuesto para ello.

Así parece que todo se va acomodando para que pueda ser contratado y comience a trabajar en un corto plazo teniendo en ese sentido tiempo para analizar al equipo, pensar las salidas y los jugadores que buscaría.

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