Decepcionó en Rayados, pero hoy es figura en Argentina y jugaría la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que uno de los jugadores más baratos de Rayados fue la figura en la Jornada 14 del Clausura 2026, un ex futbolista del CF Monterrey hoy atraviesa un gran momento en Argentina y estaría cada vez más cerca de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues hasta el entrenador de su selección nacional se habría contactado con él para notificarle de esto.

Mientras se habla de la batalla campal en Atlas vs Rayados terminó con 6 futbolistas expulsados, un futbolista que supo jugar en La Pandilla hoy brilla en Boca Juniors de Argentina. El delantero que jugaría el Mundial es nada menos que Adam Bareiro, quien jugó la temporada 2018/19 con la escuadra regiomontana. Pese a jugar mal en Monterrey, se destaca en Sudamérica.

De acuerdo a la información de la prensa de Argentina, Adam Bareiro está en la prelista de Gustavo Alfaro de la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026. El cuerpo técnico de la ‘Albirroja’ está muy contento con su presente en Boca Juniors y ya le comunicaron que tiene posibilidades altas de jugar la Copa del Mundo. Su actualidad es muy diferente a la que tenía en México.

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Adam Bareiro casi no jugó en Rayados de Monterrey

A pesar de pertenecer durante varios años a la plantilla de Rayados de Monterey, lo cierto es que apenas jugó en la temporada 2018/19 con este equipo, debido a que pasó a préstamo por distintos equipos, tales como Alanyaspor, San Lorenzo y Atlético San Luis. Hoy, lejos de aquel fracaso, brilla en Boca Juniors y jugaría el Mundial 2026 con Paraguay.

Los números de Adam Bareiro en Rayados de Monterrey

De acuerdo a las cifras de los sitios especializados en estadísticas, estos fueron los números que tuvo el paraguayo Adam Bareiro como futbolista de los Rayados de Monterrey: