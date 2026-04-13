Es uno de los jugadores más baratos de Rayados de Monterrey y fue la figura en la Jornada 14 del Clausura 2026

Rayados de Monterrey igualó 0-0 en Guadalajara ante Atlas y está en una situación crítica en la tabla de posiciones del Clausura 2026, pues al momento está afuera de la zona de Liguilla de la Liga BBVA MX. De hecho, el empate sin goles se debió al buen rendimiento de uno de los futbolistas de La Pandilla. Pues, sin él, el equipo habría perdido.

A pesar de ser uno de los jugadores más baratos de Rayados —equipo que ya tiene en la mira a su próximo presidente—, Luis Cárdenas fue la gran figura en el duelo frente a Atlas. De acuerdo a las estadísticas de DataRef, el portero de 32 años realizó 4 paradas en el partido válido por la Jornada 14 del Clausura 2026. Así, mantuvo su valla invicta y salvó al equipo comandado por Nicolás Sánchez.

Luis Cárdenas fue el peor jugador de Monterrey ante Charlotte FC|Mexsport

¿Cuánto vale Luis Cárdenas en Rayados de Monterrey?

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, Luis Cárdenas tiene un valor de mercado de 250 mil euros, siendo el cuarto futbolista más barato de Rayados de Monterrey. Expresado en moneda local, el precio del guardametas es de poco más de 5 millones de pesos mexicanos, lo que lo sigue ubicando en la parte baja de las cotizaciones.

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Con 32 años, el portero que se ganó la titularidad en este 2026 volvió a ser figura para salvar a su equipo de una nueva derrota. Cabe destacar que Rayados perdió 7 partidos, empató 3 y ganó 4 en el presente torneo Clausura de la Liga MX. Por eso ocupa la posición número 13 con 15 puntos, a 4 unidades de las 19 que posee Atlas, el 8º de la tabla de posiciones.

Llegó a Rayados en enero y ya es el mejor jugador del Clausura 2026|Rayados de Monterrey

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