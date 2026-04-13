Es uno de los jugadores más baratos de Rayados de Monterrey y fue la figura en la Jornada 14 del Clausura 2026
Tuvo las estadísticas más importantes en el partido entre La Pandilla y Atlas de Guadalajara
Rayados de Monterrey igualó 0-0 en Guadalajara ante Atlas y está en una situación crítica en la tabla de posiciones del Clausura 2026, pues al momento está afuera de la zona de Liguilla de la Liga BBVA MX. De hecho, el empate sin goles se debió al buen rendimiento de uno de los futbolistas de La Pandilla. Pues, sin él, el equipo habría perdido.
A pesar de ser uno de los jugadores más baratos de Rayados —equipo que ya tiene en la mira a su próximo presidente—, Luis Cárdenas fue la gran figura en el duelo frente a Atlas. De acuerdo a las estadísticas de DataRef, el portero de 32 años realizó 4 paradas en el partido válido por la Jornada 14 del Clausura 2026. Así, mantuvo su valla invicta y salvó al equipo comandado por Nicolás Sánchez.
¿Cuánto vale Luis Cárdenas en Rayados de Monterrey?
De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, Luis Cárdenas tiene un valor de mercado de 250 mil euros, siendo el cuarto futbolista más barato de Rayados de Monterrey. Expresado en moneda local, el precio del guardametas es de poco más de 5 millones de pesos mexicanos, lo que lo sigue ubicando en la parte baja de las cotizaciones.
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Con 32 años, el portero que se ganó la titularidad en este 2026 volvió a ser figura para salvar a su equipo de una nueva derrota. Cabe destacar que Rayados perdió 7 partidos, empató 3 y ganó 4 en el presente torneo Clausura de la Liga MX. Por eso ocupa la posición número 13 con 15 puntos, a 4 unidades de las 19 que posee Atlas, el 8º de la tabla de posiciones.
Los jugadores más baratos de Rayados de Monterrey en el Clausura 2026
- Sebastián Rodríguez (mediocentro de 18 años): sin valor
- Joaquín Moxica (delantero centro de 20 años): 50 mil euros
- César Bustos (defensa central de 20 años): 100 mil euros
- Luis Cárdenas (portero de 32 años): 250 mil euros
- Luis Reyes (lateral izquierdo de 35 años): 500 mil euros
- Allen Rojas (mediocentro ofensivo de 20 años): 700 mil euros.