Chucky Lozano se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque Javier Aguirre intentó ayudarle

Todo jugador profesional sueña con representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA, pero en el caso de Hirving ‘Chucky’ Lozano no es así. El extremo marcó uno de los goles más importantes de la Selección Mexicana en los últimos años en la victoria por 1-0 sobre Alemania en la Fase de Grupos del Mundial de Rusia 2018, sin embargo, ocho años más tarde, su situación con el equipo nacional dio un giro de 180 grados.

Diversos reportes indican que Javier Aguirre tuvo una charla personal con Chucky Lozano donde el seleccionador le compartió su deseo de que esté presente en la próxima edición mundialista con México. La única condición que el ‘Vasco’ puso sobre la mesa es que el jugador de 30 años debe estar jugando, situación que no sucede en el San Diego FC de la MLS.

during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|JONATHAN DUENAS/MEXSPORT

Chucky Lozano prioriza su economía ante todo

El ex Napoli fue apartado del equipo tras un altercado verbal y un fuerte acto de indisciplina que tuvo con el técnico Mikey Varas en octubre de 2025. A pesar de que no juega con el equipo de California, Lozano tomó la decisión de percibir todo su contrato y no salir al mercado en busca de nuevas oportunidades.

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La información indica que San Diego intentó negociar con el jugador la rescisión de su contrato, pero Chucky no aceptó para seguir cobrando su salario. Incluso el Real Oviedo se acercó al futbolista para darle una mano y ofrecerle una oportunidad de jugar en LaLiga, sin embargo, Lozano desestimó la propuesta al conocer que la oferta económica era muy por debajo de lo que gana en Estados Unidos.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

La opción del Mundial 2026 se desvanece

A pesar de contar con el apoyo del ‘Vasco’ Aguirre, Chucky Lozano no mostró predisposición por estar presente en la Copa del Mundo y es casi un hecho que será una de las grandes ausencias de México en el torneo. El jugador se quiere quedar en San Diego a cobrar hasta el último céntimo de su salario y, al no jugar, no será contemplado por el entrenador de la Selección Mexicana. No obstante, todo esto podría cambiar si busca un nuevo equipo.

Cabe destacar que el canterano de Pachuca tiene contrato vigente con el conjunto californiano hasta fines del 2028 y, según el sitio especializado Capology, su salario se aproxima a los 6 millones de dólares por temporada. Con estos números, el mexicano se ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS, además de ser la figura y uno de los jugadores franquicia del San Diego.

