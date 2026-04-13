México citaría a estos jugadores de Chivas en plena Liguilla: son claves para Milito y las estadísticas lo demuestran

Mientras que un ex jugador de Chivas que se fue por 11 millones de euros hoy sufrió una humillación en Europa, el Guadalajara ya piensa en lo que será la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, todo indica que el “Rebaño Sagrado” será el equipo de México más afectado por la convocatoria de la Selección Nacional que hará Javier Aguirre.

Pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el “Vasco” Aguirre citaría a varios futbolistas de Chivas, tales como la Hormiga González —líder de la tabla de goleo con puros mexicanos— o Tala Rangel, portero que sería titular con la Selección Mexicano. Así, Gabriel Milito perdería jugadores claves para la Liguilla y las estadísticas lo demuestran.

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La importancia que le da Gabriel Milito en Chivas a los jugadores que citaría la Selección Nacional de México

Raúl "Tala" Rangel (Portero): titular de Chivas y de México.

titular de Chivas y de México. Roberto "Piojo" Alvarado (Extremo/Interior): titular en las 14 jornadas del Clausura 2026

titular en las 14 jornadas del Clausura 2026 Luis Romo (Mediocampista): titular en 8 partidos con Chivas en este torneo. Estuvo ausente únicamente por lesión.

titular en 8 partidos con Chivas en este torneo. Estuvo ausente únicamente por lesión. Armando "La Hormiga" González (Delantero): líder de la tabla de goleo del Clausura 2026 con el Guadalajara.

líder de la tabla de goleo del Clausura 2026 con el Guadalajara. Brian Gutiérrez (Centrocampista): de raíces estadounidenses, alterna titularidades y suplencias en Chivas, pero brilla en México.

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Richard Ledezma (Lateral derecho): con raíces estadounidenses, 2 goles y 3 asistencias en el Clausura 2026.

con raíces estadounidenses, 2 goles y 3 asistencias en el Clausura 2026. Bryan González (Lateral izquierdo): 4 asistencias y un gol en este torneo con Chivas.

4 asistencias y un gol en este torneo con Chivas. Diego Campillo (Defensa): titular en 9 partidos de este Clausura 2026 con Gabriel Milito.

titular en 9 partidos de este Clausura 2026 con Gabriel Milito. Efraín Álvarez (Centrocampista): titular en 12 de las 14 jornadas del Clausura 2026.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales del partido de la reinauguración del Estadio Banorte.|@raulra_22

Otro gran problema de Chivas: su inestabilidad ante rivales fuertes del Clausura 2026

Chivas de Guadalajara atraviesa uno de sus mejores torneos recientes, pero mantiene una deuda clave: vencer a los principales candidatos al título. El equipo de Gabriel Milito solo derrotó a Pachuca y sufrió ante rivales como Cruz Azul, Toluca y Tigres UANL, que evidenciaron debilidades defensivas recientes.

Aunque sigue líder y con un calendario accesible rumbo a la Liguilla, las alarmas están encendidas tras recibir ocho goles en tres partidos. El Rebaño deberá demostrar su nivel ante rivales fuertes si quiere aspirar a ganar el Clausura 2026. Pues una caída en fase de eliminación directa le arrebataría el sueño al actual líder de la Liga BBVA MX.

Crédito: Mexsport

En los partidos ante los candidatos y rivales directos, los resultados han sido los siguientes: victoria 2-0 ante Pachuca, empate 2-2 con Pumas UNAM y derrotas como visita ante Cruz Azul (2-1), Toluca (2-0) y Tigres (4-1). Para colmo, en la Liguilla los podría enfrentar de nuevo pero esta vez sin los jugadores de Chivas convocados por la Selección Nacional de México.

