La CRUCIAL decisión de Nicolás Larcamón antes de enfrentar a Chivas

Cruz Azul llega encendido. La victoria ante Tigres no solo confirmó la buena racha, también colocó a La Máquina como el perseguidor directo de Chivas en la tabla general del Clausura 2026. Y ahora el calendario pone frente a frente a los dos equipos que marcan el ritmo del torneo.

Pero antes del duelo en el Estadio Cuauhtémoc, Nicolás Larcamón movió una pieza que puede marcar diferencia.

No fue un cambio táctico ni un ajuste en la alineación. Fue algo más estratégico. Descanso para sus jugadores, luego de dos semanas muy ajetreadas en cuanto a calendrario.

Con semana larga por delante y sin compromisos a media semana, el técnico cementero decidió bajar el ritmo justo cuando el equipo parece en ascenso. Este lunes, solo algunos futbolistas acudieron a las instalaciones para trabajos de descarga. El resto recibió día libre.

Larcamón entiende que el duelo ante Chivas no se gana solo con intensidad, sino con frescura física y claridad mental. El cuerpo técnico quiere llegar al sábado con el plantel entero, piernas sueltas y la mente despejada. En un semestre cargado, saber cuándo acelerar y cuándo soltar es casi tan importante como los temas dentro del terreno de juego.

El mensaje de Larcamón tras la victoria ante los Tigres

Tras vencer a Tigres, el entrenador no esquivó el micrófono. Y dejó una frase que no pasó desapercibida.

“Siento que es un resultado que invita a que el fin de semana explotemos este estadio, lo llenemos de azul y que empiece a ser un templo para que los rivales tengan claro que esta es nuestra localía los próximos seis meses”.

Cruz Azul quiere convertir Puebla en una fortaleza real, no simbólica. Y el choque ante Chivas, líder del torneo, es el escenario perfecto para enviar un mensaje contundente al resto de la Liga MX.

El partido se jugará el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc y formará parte de la Jornada 7 del certamen.