Guillermo Almada quiso a 3 refuerzos pero el Club América no tuvo el dinero para ficharlos

El Club América comenzó el Apertura 2026 sin incorporaciones de lujo. Mientras varios de sus principales rivales reforzaron sus plantillas, las Águilas tienen una fecha límite. En ese contexto, surgió información sobre futbolistas que estaban en la lista de prioridades de Guillermo Almada. Sin embargo, el dinero fue un factor que impidió avanzar en esas negociaciones.

Mientras América se prepara para jugar con Atlante —con transmisión de TV Azteca— Guillermo Almada no tiene altas. De acuerdo con información trascendida, el entrenador pretendía sumar tres refuerzos para fortalecer al equipo. Sin embargo, el presupuesto disponible limitó el margen de acción de la directiva encabezada por Santiago Baños.

|Instagram: Club América

Los 3 refuerzos que el Club América no pudo fichar

Según reportes recientes, América intentó negociar por Kevin Castañeda, Denzell García y Elías Montiel. Los tres militan en clubes de la Liga BBVA MX y fueron considerados opciones para reforzar distintas zonas del campo. Las conversaciones existieron, aunque únicamente en una etapa inicial, ya que el dinero del América no alcanzó.

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Las negociaciones no prosperaron porque las cifras solicitadas por Xolos de Tijuana, FC Juárez y Pachuca estuvieron por encima de lo que el conjunto azulcrema podía ofrecer. De acuerdo con la misma versión, las propuestas fueron rechazadas de inmediato y no hubo espacio para presentar contrapropuestas debido a las restricciones económicas.

Uno de los jugadores que quería Guillermo Almada terminó en el clásico rival

El caso de Kevin Castañeda tuvo un desenlace diferente, ya que terminó convirtiéndose en futbolista de Chivas de Guadalajara. En tanto, Denzell García permaneció en los Bravos de Juárez, aunque ha sido relacionado con otros equipos durante el mercado. Por su parte, Elías Montiel continúa formando parte del plantel de Los Tuzos de Pachuca.

La falta de incorporaciones obliga a Guillermo Almada a preparar el torneo con la base de jugadores que ya tenía disponible el Club América. La directiva sigue atenta a posibles movimientos en el mercado, pero no parece fácil.

América sigue pendiente del mercado

Mientras el mercado de fichajes permanece abierto (hasta el 11 de septiembre), el América mantiene la posibilidad de explorar alternativas que se ajusten a su presupuesto. Por ahora, las prioridades del cuerpo técnico seguirán en otros equipos, mientras el conjunto azulcrema busca competir con el plantel actual en el Apertura 2026.

