Defendió la portería del Club América y ahora sería el refuerzo estrella de Chivas

Así como un ex Chivas ahora llegó al Club América, ahora hay reportes que indican que una figura que supo defender la portería de las Águilas de Coapa podría arribar al territorio tapatío para jugar en el CD Guadalajara. Se espera que sea uno de los refuerzos estrellas de cara al Apertura 2026.

Mientras América perdería fortuna por una decisión de Guillermo Almada, en Chivas Femenil también se están realizando cambios importantes en la plantilla rumbo al Apertura 2026. La directiva rojiblanca busca reforzar varias posiciones tras algunas bajas recientes, incluida la salida de Celeste Espino, quien dejó un espacio disponible en la portería.

Una vieja conocida del Club América llegaría a Chivas

El Guadalajara no quiere quedarse corto en esa zona del campo. Por eso, la dirigencia ya tendría encaminada la llegada de una guardameta con experiencia en Liga BBVA MX Femenil. Se trata de Heidi González, futbolista que pasó por Club América y que terminaría convirtiéndose en nueva jugadora del Rebaño.

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Según Bruno Hernández, especialista en fichajes de futbol femenil, Heidi González llegaría libre después de finalizar su vínculo con Pumas, club donde permaneció desde 2022. También estaba el interés de Cruz Azul y Atlas, pero el conjunto rojiblanco habría tomado la delantera.

Heidi González pelearía por un lugar en Chivas

Tras la salida de Celeste Espino, Blanca Félix se mantiene como la principal opción en la portería rojiblanca. Aun así, la llegada de Heidi González abriría una competencia interna con ella y Zoé Aguirre. El club busca contar con más alternativas en una posición donde hubo movimientos importantes durante este mercado de transferencias.

Heidi González ya pasó por América y Pumas

La carrera de Heidi González comenzó en 2018. Desde entonces defendió los colores de América, Atlético de San Luis, Toluca y posteriormente Pumas, equipo en el que permaneció durante las últimas temporadas. Todo apunta a que Guadalajara será el siguiente destino de una futbolista que ya conoce varios escenarios dentro de la Liga MX Femenil.

Chivas vs América femenil, Jornada 10, Clausura 2026|Crédito: Chivas femenil / X

El duro momento que pasó Heidi González en el Club América Femenil

Al margen de haber formado parte de las Águilas de Coapa, lo cierto es que Heidi González vivió un duro momento porque había sido titular en el Clausura 2020 y aún así fue una de las 14 bajas que tuvo el América Femenil en junio de 2020.

