Los millones que perderá Club América por una decisión de André Jardine que Guillermo Almada no comparte

Club América trabaja en España para preparar el Apertura 2026. La directiva azulcrema arrancó una nueva etapa tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada, que llega con un refuerzo ex Chivas. Sin embargo, una de las primeras decisiones del nuevo entrenador provocaría una pérdida económica importante para el club.

El equipo realiza su pretemporada en Marbella, donde Guillermo Almada ya comenzó a evaluar la plantilla del América para el Apertura 2026. En medio de esos movimientos apareció el nombre de Rodrigo Dourado, futbolista brasileño que fue incorporado durante la gestión de André Jardine y que ahora estaría fuera del proyecto para el siguiente torneo.

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Club América tendría pérdidas por Rodrigo Dourado

De acuerdo con información de sitios partidarios del América, Rodrigo Dourado no formaría parte de los planes de Guillermo Almada para el Apertura 2026. El mediocampista de 32 años tampoco viajó con el plantel a Marbella, situación que aumentó las versiones sobre una posible salida en este mercado.

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La intención del América sería recuperar parte de la inversión hecha por el jugador brasileño. Según el reporte, el conjunto azulcrema podría aceptar una oferta cercana a 1.5 millones de dólares para concretar su venta durante las próximas semanas. Si bien el monto de la compra no fue informado, se dice que la operación había rondado ese mismo monto.

Guillermo Almada ya toma decisiones en Coapa

La posible salida de Dourado representaría una pérdida cercana al millón de dólares para el América. El futbolista llegó como una petición de André Jardine desde Atlético San Luis. No obstante, nunca logró afianzarse como figura del cuadro titular ni responder a las expectativas que existían sobre su fichaje.

Mientras tanto, Guillermo Almada sigue trabajando con el plantel en España. El técnico uruguayo asumió el cargo después del ciclo exitoso de Jardine y ahora tendrá la responsabilidad de devolver al club a la pelea por el título de Liga BBVA MX.

Rodrigo Dourado era considerado un jugador lento por su antiguo entrenador|Crédito: @ClubAmerica / X

Los números de Rodrigo Dourado en el Club América

De acuerdo a reportes de BeScoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos han sido los números de Rodrigo Dourado en el Club América: