OFICIAL: Definida la Ronda Divisional de la Temporada 2025 de la NFL

Los Houston Texans consiguieron la victoria por 6-30 este lunes 12 de enero sobre los Pittsburgh Steelers y con ello quedó definida la Ronda Divisional de la Temporada 2025 de la NFL y se acorta el camino rumbo al Super Bowl LX que se disputará el próximo domingo 8 de febrero.

Así quedó la Ronda Divisional de la NFL

Solo ocho equipos continúan con vida en su camino por conquistar el trofeo Vince Lombardi y se enfrentarán en la Ronda Divisional buscando primero ganar el título de sus respectivas divisiones.

Denver Broncos y Seattle Seahawks avanzaron de manera directa a la Ronda Divisional tras terminar como líderes de las Conferencias Americana y Nacional.

Por su parte, Buffalo Bills, New England Patriots, Houston Texans, San Francisco 49ers, Chicago Bears y Los Angeles Rams tuvieron que hacerlo a través de la Ronda de Comodines.

Ronda Divisional de la NFL:

Denver Broncos vs Buffalo Bills - 17 de enero | Empower Field at Mile High de Denver, Colorado.

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers - 17 de enero | Lumen Field de Seattle, Washington

Chicago Bears vs Los Angeles Rams - 18 de enero | Soldier Field de Chicago, Illinois.

New England Patriots vs Houston Texans - 18 de enero | Gillete Stadium de Foxborought, Massachusetts

