Golpe durísimo para San Francisco: George Kittle no regresará con los 49ers

En playoffs, un partido puede partirse en dos por una sola jugada. No tiene que ser un balón suelto ni una intercepción: a veces basta una lesión para cambiar el guion, alterar rotaciones y obligar a que el plan de juego se reescriba sobre la marcha. Y cuando el afectado es una figura, el impacto se siente en el marcador… y también en lo que viene.

George Kittle se rompió el tendón de Aquiles

George Kittle sufrió una rotura del tendón de Aquiles y quedó fuera del resto de la postemporada, un golpe que se percibe como baja de largo alcance para San Francisco. Aun así, los 49ers se llevaron la victoria 23-19 ante los actuales campeones, Philadelphia, en un duelo de comodines que mezcló resistencia, ajustes y un cierre con tensión total.

La lesión ocurrió en el segundo cuarto, después de una recepción corta. En la acción, Kittle apoyó la pierna derecha y el movimiento se vio de inmediato: pidió asistencia, lo descartaron para volver al partido y salió en el carrito médico, una escena que cambió el ánimo del costado ofensivo.

El triunfo, sin embargo, no se detuvo. San Francisco encontró la forma de sostenerse con una ofensiva que golpeó en momentos clave y con una defensa que cerró la puerta cuando el partido se volvió de una posesión. El resultado tuvo doble significado: eliminó al campeón vigente y mantuvo con vida a un equipo que ya cargaba desgaste y ausencias, pero que respondió en el momento de mayor presión.

