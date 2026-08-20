Los delanteros con los que competirá Armando González en el Olympiacos
Conoce a los delanteros con los que debe de pelearse por un lugar Armando González en el conjunto del Olympiacos
Desde el pasado miércoles 19 de agosto del 2026, se confirmó que Armando González dejaba de ser jugador de Chivas al llegar a un acuerdo con el Olympiacos. HOY jueves 20 de agosto del 2026, se vio al futbolista en el aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a Grecia y así poder incorporarse lo más pronto posible a su nueo club.
Qué sea el inicio de una gran trayectoria en el futbol de Europa. Muchos goles Hormiga! Y ese 20% que se quedó Chivas pronto va a redituar. https://t.co/Ur3bWeATwt
— VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 20, 2026
Los delanteros contra los que compite Armando González
Armando "Hormiga" González, tiene un nuevo reto en su carrera. Llega a sus 23 años de edad al futbol europeo buscando poder ganarse un lugar en la plantilla del Olympiacos luego de que pagaron 12 millones de dolares por el 80% de la carta del futbolista.
Una dura prueba para el delantero de la Selección Mexicana que llega al equipo más ganador de Grecia y al que es considerado el más grandes del país.
Dentro del club, tendrá una competición importante, el equipo cuenta con cuatro delanteros que saben jugar de nueve y a los que tendrá que poder ganarles el lugar Armando. Los jugadores que se encuentran en el club son:
- Ayoub El Kaabi: Delantero centro y máximo referente de goleo del equipo. Seleccionado de Marruecos, con 33 años de edad.
- Roman Yaremchuk: Delantero de 30 años que regresó al equipo tras finalizar su prestamo, puede que no este considerado por el entrenador pero forma parte de la plantilla y el mexicano puede aprender de él.
- Clayton: Atacante brasileño incorporado recientemente, no ha sumado tantos minutos pero será un rival importante.
- Mehdi Taremi: futbolista de 34 años de edad con gran experiencia.
El delantero que más goles y minutos recibe es Ayoub El Kaabi, por lo que Armando tendrá que aprender y pelear con él por la titularidad.