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Fútbol

Los delanteros con los que competirá Armando González en el Olympiacos

Conoce a los delanteros con los que debe de pelearse por un lugar Armando González en el conjunto del Olympiacos

Armando González
Armando González sería el reemplazo de Santiago Gimenez en México|Crédito: Instagram/@hormiga_glez

Escrito por: Iván Vilchis

Desde el pasado miércoles 19 de agosto del 2026, se confirmó que Armando González dejaba de ser jugador de Chivas al llegar a un acuerdo con el Olympiacos. HOY jueves 20 de agosto del 2026, se vio al futbolista en el aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a Grecia y así poder incorporarse lo más pronto posible a su nueo club.

Los delanteros contra los que compite Armando González

Armando "Hormiga" González, tiene un nuevo reto en su carrera. Llega a sus 23 años de edad al futbol europeo buscando poder ganarse un lugar en la plantilla del Olympiacos luego de que pagaron 12 millones de dolares por el 80% de la carta del futbolista.

Una dura prueba para el delantero de la Selección Mexicana que llega al equipo más ganador de Grecia y al que es considerado el más grandes del país.

Dentro del club, tendrá una competición importante, el equipo cuenta con cuatro delanteros que saben jugar de nueve y a los que tendrá que poder ganarles el lugar Armando. Los jugadores que se encuentran en el club son:

  • Ayoub El Kaabi: Delantero centro y máximo referente de goleo del equipo. Seleccionado de Marruecos, con 33 años de edad.
  • Roman Yaremchuk: Delantero de 30 años que regresó al equipo tras finalizar su prestamo, puede que no este considerado por el entrenador pero forma parte de la plantilla y el mexicano puede aprender de él.
  • Clayton: Atacante brasileño incorporado recientemente, no ha sumado tantos minutos pero será un rival importante.
  • Mehdi Taremi: futbolista de 34 años de edad con gran experiencia.

El delantero que más goles y minutos recibe es Ayoub El Kaabi, por lo que Armando tendrá que aprender y pelear con él por la titularidad.

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