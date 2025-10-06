Exjugador del Manchester United usó a IA como agente y recibió un mejor sueldo

En una historia que parece sacada de una película futurista, el futbolista inglés Demetri Mitchell, actualmente jugador del Leyton Orient en la League One (Tercera División de Inglaterra), reveló que negoció su contrato sin agente, utilizando nada más y nada menos que inteligencia artificial.

¡Carolina Ross entra a La Granja! Martinoli, Medrano y Zague le dan la bienvenida. | La Granja VIP

¿Cómo utilizó Demetri Mitchell el ChatGPT para negociar su contrato?

Mitchell, de 27 años, compartió que recurrió a ChatGPT para recibir asesoría sobre cómo responder a la oferta que le hizo el club londinense. “El club me envió la oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir. Puse: ‘Esto es lo que gané la temporada pasada. Tendré que mudarme a Londres. ¿Cuál es el costo de la vida? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo’”, relató el jugador en entrevista con medios británicos.

También te puede interesar:



El lateral izquierdo, formado en el Manchester United, explicó que no quería sonar arrogante ni exigir más dinero sin fundamentos. “Sentí que valía un poco más, pero no quería decir ‘creo que esto es lo que merezco’. ChatGPT me ayudó a estructurar mejor mi argumento”, añadió.

Lo más sorprendente del caso es que, al no utilizar un agente tradicional, Mitchell recibió también una comisión por la operación, algo poco común en el futbol profesional. “Fue el mejor agente que tuve en mi carrera”, sentenció.

¿Cómo la IA puede mejorar la carrera de los deportistas?

Este caso ha generado debate en el mundo deportivo sobre el papel que puede jugar la inteligencia artificial en la gestión de carreras profesionales. Desde asesoría financiera, análisis de rendimiento, hasta negociaciones contractuales, los futbolistas comienzan a explorar nuevas herramientas que les permiten tener mayor control sobre sus decisiones.

Mitchell, quien ha pasado por clubes como Blackpool y Hibernian, se ha convertido en un referente de cómo la tecnología puede empoderar a los atletas, especialmente en divisiones donde los recursos son más limitados.

