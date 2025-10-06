Fecha y horario: TV Azteca transmitirá en vivo México vs Colombia

La Selección Mexicana se prepara para uno de los duelos de preparacion de la Fecha FIFA de octubre: el enfrentamiento ante Colombia, una potencia sudamericana que llega con figuras de talla mundial. El partido se jugará el sábado 11 de octubre de 2025, en el majestuoso AT&T Stadium de Arlington, Texas, con horario pactado a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido México vs Colombia?

Y como ya es tradición, TV Azteca llevará la emoción directamente a tu pantalla con una transmisión completamente en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. La narración estará a cargo del equipo más querido por la afición: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano, quienes pondrán su sello único a este encuentro.

Este partido representa una prueba de fuego para el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, que busca consolidar su grupo rumbo al Mundial 2026, torneo que se celebrará en casa: México, Estados Unidos y Canadá. Con figuras como Santiago Gimenez, Hirving Lozano, Julián Quiñones y Luis Malagón, el conjunto Azteca llega con hambre de triunfo y con la mira puesta en dejar una buena impresión ante un rival de jerarquía.

Por su parte, Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, aterriza con una convocatoria de lujo que incluye a Luis Díaz (Bayern Munich), James Rodríguez (León), Rafael Santos Borré (Internacional) y Yerry Mina (Cagliari). El combinado cafetero también cuenta con jóvenes promesas como Yáser Asprilla (Girona) y Kevin Mier (Cruz Azul), quienes buscarán ganarse un lugar rumbo a la justa mundialista.

La rivalidad entre México y Colombia ha dejado grandes momentos en la historia reciente, y este nuevo capítulo promete emociones, intensidad y un ambiente de Mundial. Además, el AT&T Stadium será testigo de una fiesta latinoamericana, con miles de aficionados mexicanos que llenarán las gradas para apoyar al equipo nacional, junto con los seguidores cafetaleros.

¿A qué hora ver el partido México vs Colombia por TV Azteca?

Así que ya lo sabes: sábado 11 de octubre, 19:00 horas, prende tu televisor y sintoniza Azteca 7 para vivir el México vs Colombia como solo TV Azteca Deportes sabe hacerlo. ¡Nos vemos en la cancha!

