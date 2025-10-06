En Chile hacen tremenda burla a Gilberto Mora y la Selección de México previo al partido del Mundial Sub-20

El partido entre México y Chile en el Mundial Sub-20 ya está causando mucha polémica. En redes sociales circula una imagen de un medio andino en la que se burla del 7-0 en la Copa América Centenario y además pone cabezas de Gilberto Mora con la leyenda: “tocará hacer mermelada de mora”.

El medio de comunicación Desde La Tribuna, que en sus redes aparece como dltsports, subió la imagen que empezó a causar mucho revuelo y molestia. Diversos aficionados, tanto mexicanos como chilenos, aseguran que no era necesario hacer ese tipo de mensajes para calentar un juego.

Selección Nacional de México Gilberto Mora está en a mira de 3 grandes equipos de Europa: Real Madrid, Manchester United y Ajax

“Ya hay rival. El martes en Valparaíso jugaremos ante México por los octavos de final de este Mundial Sub-20 a las 20:00 horas. Del grupo de la muerte, pasó Marruecos primero y México segundo. Con 2 empates y una victoria, de la mano de su figura Gilberto Mora, México pasó como segundo lugar y jugará ante Chile. No será fácil para la selección nacional, pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará, Chilito”, se puede leer en el post.

Te puede interesar:



Foto: Instagram Burla a México desde Chile.

¿Cuándo y a qué hora se enfrentan México y Chile?

El duelo entre México y Chile se llevará a cabo el martes 7 de octubre en punto de las 17:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander. Los anfitriones en esta ocasión no serán los favoritos, pues el equipo azteca llega después de terminar invicto el grupo de la muerte en el que estaban Brasil, España y Marruecos.

La joya mexicana Gilberto Mora, de 16 años y quien es una de las figuras a seguir en el Mundial Sub-20, mostró su temple y capacidad sin temerle a los rivales. México derrotó a Marruecos con un penalti cobrado por el canterano de Xolos de Tijuana. Los africanos fueron líderes; Brasil sufrió una eliminación sorpresiva tras una derrota ante España, en su peor campaña en la historia del torneo.