ÚLTIMA HORA: Estrella europea de la NBA es suspendida por intentar agredir a Luka Doncic

La NBA suspendió a Dennis Schröder por tres partidos sin paga tras un altercado ocurrido después del partido entre los Sacramento Kings y Los Angeles Lakers, en una decisión que la liga comunicó el 11 de enero de 2026. En su comunicado oficial la NBA indicó que Schröder fue sancionado por “confrontar y intentar golpear a otro jugador”, frase que sirve como fundamento disciplinario de la sanción.

¿Cuándo fue que Dennis Schröder intentó agredir a Luka Doncic?

Los hechos remitieron al encuentro disputado el 28 de diciembre en Los Ángeles: según reportes, aproximadamente 40 minutos después del final del partido, Schröder buscó a la figura rival en los pasillos del recinto e intentó iniciar un enfrentamiento físico que requirió la intervención de compañeros, personal de seguridad y otros jugadores para separar a las partes. Varios registros y testimonios indican que la acción tuvo su origen en intercambios tensos durante el propio partido entre Schröder y el jugador al que se dirigió, identificado por numerosos medios como Luka Dončić.

El contexto deportivo añadió carga al incidente, durante el juego hubo cruces verbales y gestos que escalaron la tensión, y las imágenes que circularon en redes y medios contribuyeron a acelerar la investigación interna de la liga. La NBA enfatizó que las medidas disciplinarias buscan proteger la integridad y la seguridad de jugadores y personal, así como mantener estándares de conducta fuera y dentro de la cancha.

¿Cómo será la sanción a Dennis Schröder en la NBA?

La sanción de tres partidos se aplicará sin remuneración y obligará a los Kings a ajustar rotaciones en los compromisos inmediatos; además, la decisión podría incluir una multa económica asociada al castigo económico. Hasta el momento no se ha hecho público que Schröder haya presentado una apelación formal ni se conocen sanciones adicionales por parte del club. La repercusión mediática y las reacciones en el entorno NBA mantienen el episodio en el debate público sobre límites y conducta en situaciones de alta tensión competitiva.

