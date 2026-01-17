logo deportes horizontal
Buffalo Bills 30-30 Denver Broncos 4to Cuarto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 17 de enero, Ronda Divisional de la Temporada 2026 de la NFL; marcador online

Comienzan los Playoffs de la NFL con el duelo entre Broncos Denver vs Buffalo Bills, que buscan seguir con vida en este 2026 en un juego ampliamente esperado.

Ritual NFL

Escrito por:  Francisco Fernández

Uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, los Broncos de Denver, abren la actividad de la Ronda Divisional de la NFL cuando se enfrenten a los Buffalo Bills en un emocionante encuentro que se disputará Empower Field at Mile High.

