John Harbaugh, a un paso de tomar las riendas de los New York Giants

Los New York Giants están muy cerca de dar un golpe de autoridad en la NFL . De acuerdo con información revelada por uan cadena estadounidense de televisión de paga, la franquicia neoyorquina trabaja para cerrar un acuerdo que convierta a John Harbaugh en su nuevo entrenador en jefe, una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa tras años de resultados adversos.

Aunque el contrato todavía no está firmado y las cifras continúan en negociación, las fuentes aseguran que, salvo algún contratiempo de último momento, el acuerdo se concretará en los próximos días.

"Todavía hay mucho por resolver", señalaron personas cercanas a la negociación, pero el panorama es claramente favorable para ambas partes.

Un perfil ganador para rescatar a los Giants

A sus 63 años, John Harbaugh llega con una trayectoria que respalda su nombre. Durante 18 temporadas al frente de los Baltimore Ravens, acumuló un récord de 180 victorias y 113 derrotas, además de conquistar un Super Bowl, logros que lo colocan como uno de los entrenadores más respetados de la liga.

Su salida de Baltimore se dio apenas la semana pasada, luego de que los Ravens quedaran fuera de los playoffs, decisión que sorprendió a muchos, pero que abrió la puerta para que los Giants aceleraran su interés. Nueva York vive una crisis deportiva profunda: en las últimas dos temporadas registra apenas siete victorias y 27 derrotas, números que reflejan la urgencia de un cambio estructural.

Harbaugh llegaría para reemplazar a Brian Daboll, quien fue despedido en noviembre. En su ausencia, Mike Kafka fungió como entrenador interino durante los últimos siete partidos, sin poder revertir la inercia negativa del equipo.

Entrevista clave que inclinó la balanza

Los Giants fueron el primer equipo en entrevistar formalmente a Harbaugh, un detalle que demuestra el interés real de la organización. El estratega arribó el miércoles por la mañana a las instalaciones del equipo y permaneció ahí hasta entrada la noche, antes de regresar al área de Baltimore en el jet privado del propietario Steve Tisch.

De acuerdo con una fuente, la entrevista fue "positiva" y permitió disipar cualquier duda sobre el encaje de Harbaugh en el proyecto deportivo de los Giants. Hubo avances importantes tanto en la visión del equipo como en el rol que tendría el veterano coach para devolverle identidad y competitividad a la franquicia.

Si se concreta el acuerdo, John Harbaugh asumiría uno de los retos más complejos de su carrera: reconstruir a un gigante histórico de la NFL. Para Nueva York, la apuesta es clara: experiencia, liderazgo y un historial ganador para volver a creer.

