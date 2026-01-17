Denver Broncos vs Buffalo Bills: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 17 de enero, Ronda Divisional de la Temporada 2026 de la NFL; marcador online
Comienzan los Playoffs de la NFL con el duelo entre Broncos Denver vs Buffalo Bills
Uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, los Broncos de Denver, abren la actividad de la Ronda Divisional de la NFL cuando se enfrenten a los Buffalo Bills en un emocionante encuentro que se disputará Empower Field at Mile High.
