OFICIAL: equipos de la Liga BBVA MX tienen hasta esta fecha para hacer fichajes

Los distintos equipos de la Liga BBVA MX se están preparando para su debut dentro del Clausura 2026, torneo que comenzará este viernes 9 de enero y que ya tiene fechas confirmadas para la Jornada 2 . El mercado de fichajes abrió desde el día 1 de enero, por lo que aún restan varios días para que los diferentes clubes del futbol mexicano puedan concretar nuevos refuerzos y anunciar salidas.

El mercado invernal de la Liga BBVA MX cerrará en febrero

Según el reglamento oficial de la Liga BBVA MX, el mercado de pases culminará el día lunes 9 de febrero, por lo que los clubes tendrán un total de 40 días para realizar fichajes de carácter internacional. Resulta que en esta ventana, los movimientos están regulados por las restricciones de jugadores extranjeros y las reglas de los No Formados en México (NFM), normativa que fue un dolor de cabeza para varios clubes mexicanos .

El mercado invernal de la Liga BBVA MX cierra en febrero|Crédito: @LigaBBVAMX/ X

Y es que el Futbol de Estufa entre clubes de la Liga BBVA MX comenzó un poco antes del campeonato que Toluca obtuvo frente a Tigres durante el Apertura 2025. Cabe destacar que el 2026 será un año atípico para el futbol mexicano, ya que gran parte de los equipos sufrirán ausencias durante la Liguilla por parte de la Selección Mexicana debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que iniciará en el mes de junio.

La nueva normativa que tendrán los clubes de la Liga BBVA MX para fichar

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizó ciertos ajustes en las normativas respecto al libro de pases debido a la Copa del Mundo. Resulta que todos los clubes del futbol mexicano tendrán la posibilidad de reforzarse con hasta dos jugadores que se encuentren como agentes libres durante toda la fase regular del Clausura 2026.

Además, durante la Liguilla, los equipos clasificados tendrán la posibilidad de formar hasta 9 futbolistas extranjeros en la nómina oficial. Un cambio que beneficia a gran parte de la Liga BBVA MX, pues normalmente, solo puede haber hasta 7 jugadores no formados en México dentro del terreno de juego.