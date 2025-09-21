Así fue la derrota de John Cena vs Brock Lesnar en WWE Wrestlepalooza

Esta noche se cerró una de las rivalidades más intensas en la historia de la WWE, donde se enfrentaron el 16 veces campeón del mundo, John Cena y Brock Lesnar en el Wrestlepalooza, en un duelo que forma parte de la gira de despedida de la leyenda.

Esta pelea llegó once años después de la última ocasión que los dos se enfrentaron en el ring, por lo que se trató de algo muy emocionante para los aficionados, el combate fue el primero de la Wrestlepalooza , donde dos titanes se enfrentaron.

¿Cómo fue la derrota de John Cena y Brock Lesnar?

El combate empezó con Brock Lesnar siendo muy agresivo como en otra ocasiones, por lo que John Cena hizo todo lo posible por defenderse, situación que le resultó por momentos muy complicada, aunque en un par de ocasiones intentó llevarlo al suelo, la el multicampeón mundial tenía todo para responder.

John Cena tuvo sus oportunidades, pero solamente logró mantener en la lona a Brock Lesnar por dos segundos, por lo que el gigante terminó volteando la situación y dejando a Cena en malas condiciones, algo que pocas veces se llegó a ver en su carrera.

Finalmente, Brock Lesnar logró su objetivo, hacer que la cuenta llegara a tres y terminó venciendo a John Cena, por lo que el ídolo de mucho sufrió, la humillación fue completa, ya que el gigante regresó al ring para volver a aplicar un F5 a Cena.

Con una cara llena de decepción y tristeza, John Cena se levantó para despedirse de sus fans, quienes sin importar la derrota le comenzaron a gritar como una muestra de apoyo, sin duda uno de los momentos más emotivos que hemos visto en los últimos años en el ring.

