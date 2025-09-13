WWE: Ellos son los Wyatt Sicks, estrellas que buscarán el Campeonato de Parejas de Pagano y Psycho Clown

El universo de la lucha libre vivió un momento inesperado durante la más reciente función de AAA, cuando los campeones de parejas Pagano y Psycho Clown defendieron con éxito sus cinturones, solo para ser sorprendidos por la enigmática facción de los Wyatt Sicks .

La noche parecía cerrarse con la victoria de los monarcas, quienes superaron a The New Day, pero la oscuridad invadió la arena para anunciar un nuevo desafío que promete encender una rivalidad de impacto entre WWE y AAA.

¿Cómo defendieron sus títulos Pagano y Psycho Clown?

El combate inició con intercambios técnicos, aunque los campeones pronto tomaron el control. Psycho Clown estuvo cerca de acabar con Kofi Kingston gracias a un Arabian Moonsault, pero los retadores resistieron.

La entrada de Pagano cambió el ritmo con un tope espectacular, mientras Psycho castigaba a Kingston. Aunque los retadores lograron reaccionar con un superplex y un codazo, la distracción de Xavier Woods desde ringside abrió el camino para que los campeones aplicaran un doble Canadian Destroyer y Psycho cerrara el combate sobre Grayson Waller, asegurando la defensa de sus cinturones.

¿Quiénes son los Wyatt Sicks y qué buscan en AAA?

La sorpresa llegó tras la celebración, cuando las luces se apagaron y aparecieron los Wyatt Sicks, la facción de WWE que recientemente ha causado revuelo por su estilo siniestro y agresivo. Su llegada apunta directamente a un reto por los campeonatos de pareja, lo que marca el inicio de un capítulo interpromocional que los fans esperaban con ansias.

Con este giro, Pagano y Psycho Clown tendrán que prepararse para enfrentar a uno de los equipos más intimidantes del panorama actual, en un duelo que promete convertirse en una de las rivalidades más explosivas del año.

La llegada de esta facción no es casualidad, pues los Wyatt Sicks han construido una reputación de misterio y brutalidad desde su debut en WWE. Su estilo se caracteriza por intervenciones sorpresivas, un aura oscura y ataques que buscan sembrar el caos en cualquier división donde se presentan.