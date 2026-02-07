Así desfilaron los atletas mexicanos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Se realizó este viernes 6 de febrero en San Siro, Italia la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de Milano Cortina 2026, en donde desfiló parte del contingente mexicano, encabezados por el patinador artístico Donovan Carillo.

El oriundo de Zapopan, Jalisco fue el encarado de encabezar al equipo mexicano en su aparición en escena, y el exitoso patinador no logró contener tanta emoción, contagiando a los mexicanos a una distancia de más de 9 mil 830 kilómetros.

Saltando, sonriendo, agitando la bandera nacional y mostrando la euforia y alegría por estar en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, Carrillo además ilusiona con poder traer de vuelta a territorio azteca una medalla.

Con la bandera de México en alto, nuestra delegación desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno #MilanoCortina2026.

Orgullo, identidad y espíritu olímpico representando a todo un país. 🇲🇽🤍 pic.twitter.com/C18XcakCvA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 6, 2026

Los mexicanos que desfilaron en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

-Sarah Schleper: Esquí alpino

-Regina Martínez: Esquí de fondo

-Allan Corona: Esquí de fondo

-Lasse Gaxiola: Esquí alpino

Sarah Schleper, con sentimientos encontrados en le Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Schleper, quien es una de las historias que dan estos Juegos Olímpicos, comentó a Olympics.com, Schleper señala esta justa de Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina tienen una carga muy emotiva, pues a sus 46 años y con múltiples participaciones: "Se siente un poco más como una despedida del deporte".

Continúo explicando que "No sé si volveré a representar a México en otros Juegos, así que estoy tratando de disfrutar cada momento, cada paso, cada instante con mi equipo. Amo a mi equipo. El deporte es mi vida y no quiero despedirme, pero soy consciente de lo que significa este momento".

El punto que envuelve esta historia entre otras cosas, es que junto a Gaxiola, quien es su hijo, competirán en esta justa, algo que la llena de orgullo.

"Como familia, estar aquí es un orgullo inmenso. Casi no podemos creer que estamos juntos en unos Juegos Olímpicos. Es un sueño que tuvimos desde siempre y ahora que estamos aquí… es todo para nosotros", recalcó la atleta.