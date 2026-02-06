Inició en el patinaje por el amor a una niña, hoy logrará un nuevo récord en los Juegos Olímpicos; él es Donovan Carrillo

Faltan pocos días para que Donovan Carrillo haga su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026. Y es que, si bien la ceremonia de inauguración se dio este día, el mexicano tendrá su primera participación en este evento los primeros días de la próxima semana.

Es una realidad que Donovan Carrillo se ha convertido en el mexicano más popular que habrá en estos Juegos Olímpicos de Invierno luego de la forma en cómo ha destacado en su deporte desde hace varios años. En ese sentido, ¿sabías que su pasión por el patinaje llegó después del amor que sentía por una niña?

¿Donovan Carrillo llegó al patinaje por “culpa” de una niña?

Donovan Carrillo, quien igualará a Ricardo Olavarrieta con más participaciones olímpicas para un deportista mexicano en el patinaje artístico con dos, comenzó a practicar este deporte desde los 8 años de edad y gracias al cariño que sentía por una niña, misma que, de cierta forma, lo motivó a seguir en este deporte.

La página oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno cuenta que Donovan se enamoró de una niña que conoció en los entrenamientos de su hermana. El gusto de Carrillo por esta pequeña fue tal que lo motivó a seguir asistiendo a los entrenamientos, lo cual hizo que, a la postre, este quisiera entrenar.

Hoy, después de casi dos décadas de aquel momento, Donovan Carrillo se dice listo para disputar sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno luego de formar parte de Beijing 2022, motivo por el cual se espera que pueda tener una gran participación de acuerdo con los estándares de la delegación mexicana.

¿Qué días competirá Donovan Carrillo dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno?

De acuerdo con el calendario establecido, la primera participación de Donovan Carrillo será el próximo martes 10 de febrero del 2026 cuando forme parte del programa corto del patinaje individual masculino a las 11:30 horas. Tres días después el mexicano volverá a la pista en el programa libre a las 12:00 horas, tiempo centro de México.