Después de la Leagues Cup: cuándo vuelve a jugar Chivas por la Liga BBVA MX

Tras ser uno de los 10 equipos eliminados de la Liga BBVA MX de la Leagues Cup 2026, Chivas tendrá que cambiar rápidamente el chip. El Guadalajara todavía disputará un partido más en el torneo internacional, pero sin posibilidades de avanzar. Después de ese compromiso, el equipo de Gabriel Milito volverá a concentrarse en el Apertura 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga BBVA MX?

Tras completar el calendario de la Leagues Cup, el próximo partido de Chivas en la Liga MX será ante Santos Laguna, el domingo 16 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro es de la Jornada 4 del Apertura 2026 y se disputará en el Estadio Corona.

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Antes de regresar al campeonato mexicano, Chivas tendrá que cumplir con su último compromiso de la Leagues Cup. El miércoles 12 de agosto enfrentará a Seattle Sounders en el Lumen Field a las 20:30 horas. El Guadalajara llegará eliminado después de perder ante FC Dallas y caer en penales contra LAFC.

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Chivas busca cambiar el rumbo en el Apertura 2026

El equipo de Gabriel Milito llegará al encuentro contra Santos Laguna con 4 puntos en sus primeros 3 partidos del Apertura 2026. En su debut perdió 2-0 ante Toluca, después venció 1-0 a FC Juárez y posteriormente empató 1-1 frente a Puebla.

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Ahora el Guadalajara tendrá que enfocarse nuevamente en el torneo local. La falta de contundencia ha sido uno de los problemas que acompañaron al equipo durante este inicio de semestre y también quedó expuesta durante la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelve Chivas al Estadio Akron?

Después de visitar a Santos Laguna, Chivas tendrá que esperar unos días para regresar a casa. Su siguiente encuentro como local será contra Tijuana, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

El partido entre Chivas y Xolos está programado para el sábado 22 de agosto a las 17:00 horas. Ese compromiso marcará el regreso del Guadalajara al Estadio Akron después de sus últimos encuentros como visitante.

Por ahora, el calendario rojiblanco está definido. Primero llegará Seattle en la Leagues Cup. Después, Santos será el rival que marque el regreso de Chivas a la Liga BBVA MX. El equipo de Milito debe volver a su nivel lo antes posible.

