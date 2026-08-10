OFICIAL: Los equipos de la Liga BBVA MX ELIMINADOS hoy de la Leagues Cup 2026

Desde su instauración como un torneo oficial, los equipos de la Liga BBVA MX han batallado en su andar por la Leagues Cup por distintos factores como la localía y las largas distancias que tienen que recorrer entre partidos y la edición 2026 no es la excepción con nueve de los 18 equipos mexicanos ya eliminados tras dos jornadas.

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Los NUEVE equipos de la Liga BBVA MX que ya están eliminados de la Leagues Cup

Mientras que de la MLS solo dos equipos han agotado sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup, de la Liga BBVA MX son nueve los clubes que ya no tienen ningún tipo de aspiraciones en el torneo.

Son ocho los equipos que no han podido sumar puntos, mientras que las Chivas empató ante LAFC, pero dejó ir el punto extra en los penales y cayó en su segundo juego ante el FC Dallas.

Además del Rebaño Sagrado, Pachuca, Tijuana, Santos Laguna, Atlas, Necaxa, Atlético de San Luis, Pumas, Querétaro y Puebla se pueden olvidad de la Leagues Cup y comenzar a planificar su regreso al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Crédito: Mexsport

En contraparte, América, Bravos de Juárez, Cruz Azul y León marchan con paso perfecto y se disponen a disputar la última jornada con mayor tranquilidad, mientras que Tigres, Toluca, Rayados y Atlante tienen posibilidades de calificar, pero necesitarán esperar resultados.

Equipos de la Liga BBVA MX ELIMINADOS de la Leagues Cup 2026:

Chivas

Pachuca

Tijuana

Santos Laguna

Atlas

Necaxa

Atlético de San Luis

Pumas

Querétaro

Puebla

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