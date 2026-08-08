Jáminton Campaz rompe el silencio y habla sobre su futuro tras el rumor que lo vincula al América

Club América tiene a Jáminton Campaz como una de sus opciones de refuerzo para el Apertura 2026. El jugador colombiano estuvo presente en una entrevista post partido luego de anotar el gol del triunfo ante Aldosivi. A lo que no dudó en posicionarse sobre los rumores que le ponen como nuevo fichaje en Coapa.

Campaz mantuvo viva la ilusión de la afición azulcrema al confesar que su idea es salir de la mejor manera de Rosario Central. Por lo que dejó abierta la puerta al cuerpo técnico de Rosario Central para poder definir su futuro dentro del mercado veraniego.

Jáminton Campaz acrecienta los rumores que le ponen en Club América

Jáminton Campaz alimenta las esperanzas para llegar al Club América

El atacante del cuadro argentino reveló que la semana en Rosario Central se ha pasado con normalidad al definirla como “tranquila”. Además de destacar la importancia que tendrán en la Copa Libertadores. Sin embargo, mantuvo abierta la posibilidad de poder salir de Argentina tras los rumores que le colocan en México.

"En mi posición, junto con el cuerpo técnico, como dije ahora: si es hora de irme, me voy. La idea es salir bien, salir por la puerta grande y, si no, estamos para lo que viene, que es el partido de Libertadores", sentenció Campaz.

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Cómo van las negociaciones en Club América por Jáminton Campaz

América lanzó una oferta de 6 millones de dólares por los servicios de Jáminton Campaz. Sin embargo, las pretensiones en Rosario Central constan de 8 millones de dólares. Por lo que hasta el momento se espera ver cuál será el siguiente movimiento de la directiva azulcrema para poder cerrar las negociaciones.

|Instagram: Jáminton Campaz

Campaz suma en la presente temporada 2 goles y 5 asistencias en 16 partidos en la Primera División de Argentina. Además de ser uno de los jugadores más importantes dentro del plantel de Jorge Almirón para los torneos que afrontará en el presente año. Lo cual hace que las negociaciones entre América y Rosario Central cuenten con cierto grado de dificultad.